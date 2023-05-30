Прямой эфир

В Беларуси скошена почти четверть трав

30 мая 2023 10:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси скошена почти четверть трав – 24 % от плана. В 2022 году на конец мая было убрано лишь 8 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси скошена почти четверть трав-1

Тогда проливные дожди не давали выйти технике в поле. Теперешняя погода процессу кормозаготовки способствует, а вот рост трав замедлили заморозки в начале месяца и сменившая их следом засуха. Перед аграриями ставится задача не просто получить объемы, а качественный и питательный корм.  

В Беларуси растет количество молочно-товарных ферм с круглогодичным стойловым содержанием животных. Как итог – пастбищ требуется меньше, а запасов кормов больше. Так что от хода косовицы и закладки на хранение сена, сенажа и силоса зависит напрямую результативность животноводческой отрасли. 

# Сельское хозяйство # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 29.05.2023
29 мая 2023 16:51

Новости экономики за 29.05.2023

Минэкономики ожидает роста ВВП Беларуси по итогам полугодия
29 мая 2023 16:51

Минэкономики ожидает роста ВВП Беларуси по итогам полугодия

Национальные валюты в торговле ЕАЭС предлагают сделать валютами контрактов
29 мая 2023 16:50

Национальные валюты в торговле ЕАЭС предлагают сделать валютами контрактов