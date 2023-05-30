Новости Беларуси. В Беларуси скошена почти четверть трав – 24 % от плана. В 2022 году на конец мая было убрано лишь 8 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда проливные дожди не давали выйти технике в поле. Теперешняя погода процессу кормозаготовки способствует, а вот рост трав замедлили заморозки в начале месяца и сменившая их следом засуха. Перед аграриями ставится задача не просто получить объемы, а качественный и питательный корм.

В Беларуси растет количество молочно-товарных ферм с круглогодичным стойловым содержанием животных. Как итог – пастбищ требуется меньше, а запасов кормов больше. Так что от хода косовицы и закладки на хранение сена, сенажа и силоса зависит напрямую результативность животноводческой отрасли.