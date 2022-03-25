Новости экономики за 25.03.2022

Какие возможности из кризисной ситуации может извлечь малый бизнес? Какие коммерческие стартапы по импортозамещению готово поддержать Министерство экономики? Как принятие нового закона изменит работу платежного рынка?

Банк России запретил вывод из Российской Федерации средств иностранных инвесторов, чьи государства заморозили российские резервы. Как объяснил Центробанк, это стало фактически зеркальной мерой – ответной заморозкой на сопоставимую сумму. Ограничено движение капитала. Запрещена продажа ценных бумаг такими инвесторами. Запрещен вывод ими средств из российской финансовой системы.

В РОССИИ ЗАПУСТИЛИ СОБСТВЕННЫЙ АНАЛОГ СЕРВИСОВ БРОНИРОВАНИЯ ЖИЛЬЯ ВМЕСТО AIRBNB И BOOKING.COM

Российская база объявлений о недвижимости запустила онлайн-бронирование жилья посуточно. Аналог Booking.com работает в регионах по всей России, а также для части объектов в Москве и Санкт-Петербурге. В России вырос спрос на онлайн-бронирования на фоне тренда на внутренний туризм.

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