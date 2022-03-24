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Новости экономики за 24.03.2022

24 марта 2022 15:46
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Новости Беларуси. Какие меры принимают страны ЕАЭС для перехода к расчетам в национальных валютах? Для чего Нацбанк снижает нормативы обязательных резервов в валюте для белорусских банков?

С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 24.03.2022-1

В ЕАЭС принимают меры к переводу расчетов в национальных валютах

В ЕАЭС принимают меры к переводу расчетов в национальных валютах. Активно идет подготовка международного договора о новой валютно-финансовой архитектуре. На встрече экспертов стран-участниц, которая состоялась в формате видеомоста, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев отметил, что санкции коллективного Запада и заморозка финансовых активов России полностью дискредитировали доллар как резервную валюту.

Белорусская делегация принимает участие в инвестиционном форуме в Узбекистане. Читайте здесь.

Новости экономики за 24.03.2022-4

Нацбанк снижает норматив обязательных резервов в валюте для белорусских банков

Чтобы обеспечить устойчивую работу банков с учетом негативного влияния внешних факторов, правление Нацбанка Беларуси приняло решение о снижении норматива отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд, где аккумулируются обязательные резервы от привлеченных средств в иностранной валюте. Раньше этот норматив был 17 %, а с 1 апреля – 16 %.

Новости экономики за 24.03.2022-7

Белорусская железная дорога внедрила оплату электронных билетов по картам «Мир»

Рассчитаться виртуально за проезд с Белорусской железной дорогой теперь можно банковскими картами «Мир». Операция доступна как через мобильное приложение, так и на сайте БелЖД. Новая возможность оплаты стала альтернативой системам платежей Visa International и Mastercard Worldwide. Карту «Мир» можно добавить при выборе оплаты заказа.

С 1 апреля не будет платы за входящие звонки в роуминге в Беларуси и России. Подробнее.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Сергей Глазьев # Фотофакт

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