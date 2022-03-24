Новости экономики за 24.03.2022
Новости Беларуси. Какие меры принимают страны ЕАЭС для перехода к расчетам в национальных валютах? Для чего Нацбанк снижает нормативы обязательных резервов в валюте для белорусских банков?
С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ЕАЭС принимают меры к переводу расчетов в национальных валютах
В ЕАЭС принимают меры к переводу расчетов в национальных валютах. Активно идет подготовка международного договора о новой валютно-финансовой архитектуре. На встрече экспертов стран-участниц, которая состоялась в формате видеомоста, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев отметил, что санкции коллективного Запада и заморозка финансовых активов России полностью дискредитировали доллар как резервную валюту.
Белорусская делегация принимает участие в инвестиционном форуме в Узбекистане. Читайте здесь.
Нацбанк снижает норматив обязательных резервов в валюте для белорусских банков
Чтобы обеспечить устойчивую работу банков с учетом негативного влияния внешних факторов, правление Нацбанка Беларуси приняло решение о снижении норматива отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд, где аккумулируются обязательные резервы от привлеченных средств в иностранной валюте. Раньше этот норматив был 17 %, а с 1 апреля – 16 %.
Белорусская железная дорога внедрила оплату электронных билетов по картам «Мир»
Рассчитаться виртуально за проезд с Белорусской железной дорогой теперь можно банковскими картами «Мир». Операция доступна как через мобильное приложение, так и на сайте БелЖД. Новая возможность оплаты стала альтернативой системам платежей Visa International и Mastercard Worldwide. Карту «Мир» можно добавить при выборе оплаты заказа.
С 1 апреля не будет платы за входящие звонки в роуминге в Беларуси и России. Подробнее.