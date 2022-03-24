Новости экономики за 24.03.2022

Новости Беларуси. Какие меры принимают страны ЕАЭС для перехода к расчетам в национальных валютах? Для чего Нацбанк снижает нормативы обязательных резервов в валюте для белорусских банков? С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕАЭС принимают меры к переводу расчетов в национальных валютах В ЕАЭС принимают меры к переводу расчетов в национальных валютах. Активно идет подготовка международного договора о новой валютно-финансовой архитектуре. На встрече экспертов стран-участниц, которая состоялась в формате видеомоста, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев отметил, что санкции коллективного Запада и заморозка финансовых активов России полностью дискредитировали доллар как резервную валюту. Белорусская делегация принимает участие в инвестиционном форуме в Узбекистане. Читайте здесь.

Нацбанк снижает норматив обязательных резервов в валюте для белорусских банков Чтобы обеспечить устойчивую работу банков с учетом негативного влияния внешних факторов, правление Нацбанка Беларуси приняло решение о снижении норматива отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд, где аккумулируются обязательные резервы от привлеченных средств в иностранной валюте. Раньше этот норматив был 17 %, а с 1 апреля – 16 %.