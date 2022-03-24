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Белорусская делегация принимает участие в инвестиционном форуме в Узбекистане

24 марта 2022 15:43
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Руководители ведущих белорусских промышленных предприятий посетили производственные и сервисные объекты, которые поставляют отечественную продукцию на узбекистанский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация принимает участие в инвестиционном форуме в Узбекистане-1

Сотрудничество двух стран в последние пять лет развивается очень интенсивно. Товарооборот вырос почти в семь раз. Сейчас ведутся переговоры между «Беллегпромом» и «Узбектекстильпромом» по вопросам промышленной кооперации и созданию в нашей стране совместных узбекско-белорусских производств. В целом Узбекистан с его 35-миллионным населением является выгодным рынком для белорусских предприятий. А в перспективе может стать хорошей площадкой для поставок белорусской продукции в Центральную Азию, где проживает более 70 миллионов человек.

Больше новостей экономики за 24 марта читайте здесь.

# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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