Белорусская делегация принимает участие в инвестиционном форуме в Узбекистане

Руководители ведущих белорусских промышленных предприятий посетили производственные и сервисные объекты, которые поставляют отечественную продукцию на узбекистанский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество двух стран в последние пять лет развивается очень интенсивно. Товарооборот вырос почти в семь раз. Сейчас ведутся переговоры между «Беллегпромом» и «Узбектекстильпромом» по вопросам промышленной кооперации и созданию в нашей стране совместных узбекско-белорусских производств. В целом Узбекистан с его 35-миллионным населением является выгодным рынком для белорусских предприятий. А в перспективе может стать хорошей площадкой для поставок белорусской продукции в Центральную Азию, где проживает более 70 миллионов человек.