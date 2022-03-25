Купить дом в деревне станет проще и дешевле. Лукашенко подписал указ

Новости Беларуси. Купить дом в деревне станет проще и дешевле. Подписан указ, согласно которому сельское поселение должно пользоваться большим спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отныне нет необходимости одновременно определять рыночную и оценочную стоимость деревенского жилья. За начальную возьмут только оценочную, но и ее можно будет снижать вплоть до базовой величины, а это 32 рубля или примерно 10 долларов. Что касается земельного участка, то со стартовой ценой землю предоставят покупателю без аукциона и платы за арендный договор.