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Купить дом в деревне станет проще и дешевле. Лукашенко подписал указ

25 марта 2022 16:44
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Новости Беларуси. Купить дом в деревне станет проще и дешевле. Подписан указ, согласно которому сельское поселение должно пользоваться большим спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Купить дом в деревне станет проще и дешевле. Лукашенко подписал указ-1

Отныне нет необходимости одновременно определять рыночную и оценочную стоимость деревенского жилья. За начальную возьмут только оценочную, но и ее можно будет снижать вплоть до базовой величины, а это 32 рубля или примерно 10 долларов. Что касается земельного участка, то со стартовой ценой землю предоставят покупателю без аукциона и платы за арендный договор.

Больше новостей экономики за 25 марта читайте здесь.

# Недвижимость # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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