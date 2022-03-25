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Палата представителей Беларуси приняла закон о платёжных системах

25 марта 2022 16:41
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Новости Беларуси. Закон «О платежных системах и платежных услугах» принят в Беларуси на фоне отказа нескольких международных платежных агрегаторов от обслуживания ряда белорусских клиентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палата представителей Беларуси приняла закон о платёжных системах-1

Законопроект был готов еще в 2019-м. Основная идея – наделить Национальный банк функцией регулятора этого сегмента финансового рынка, поставить под контроль операторов платежных услуг. Законодательно закрепить право проводить некоторые виды платежного обслуживания не только банками, но и другими субъектами хозяйствования. Иными словами: чтобы удешевить и распространить услуги на платежном рынке, способствовать его развитию. Чтобы увеличить долю безналичных расчетов, упростить и сделать безопасными интернет-платежи.

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# Закон # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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