Палата представителей Беларуси приняла закон о платёжных системах

Новости Беларуси. Закон «О платежных системах и платежных услугах» принят в Беларуси на фоне отказа нескольких международных платежных агрегаторов от обслуживания ряда белорусских клиентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законопроект был готов еще в 2019-м. Основная идея – наделить Национальный банк функцией регулятора этого сегмента финансового рынка, поставить под контроль операторов платежных услуг. Законодательно закрепить право проводить некоторые виды платежного обслуживания не только банками, но и другими субъектами хозяйствования. Иными словами: чтобы удешевить и распространить услуги на платежном рынке, способствовать его развитию. Чтобы увеличить долю безналичных расчетов, упростить и сделать безопасными интернет-платежи.