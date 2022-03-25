Малый бизнес расширит свой портфель заказов за счёт крупных предприятий

Новости Беларуси. Малый бизнес может значительно расширить свой портфель заказов, переориентировавшись на производство комплектующих для крупных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидно, что у масштабных производств возникли трудности с восполнением сырьевой базы. Индивидуальные поставки под конкретные потребности позволят снизить дефицит и издержки по доставке необходимых деталей. Государство готово оказывать финансовую и другую необходимую поддержку такой кооперации.