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Малый бизнес расширит свой портфель заказов за счёт крупных предприятий

25 марта 2022 16:45
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Новости Беларуси. Малый бизнес может значительно расширить свой портфель заказов, переориентировавшись на производство комплектующих для крупных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малый бизнес расширит свой портфель заказов за счёт крупных предприятий-1

Очевидно, что у масштабных производств возникли трудности с восполнением сырьевой базы. Индивидуальные поставки под конкретные потребности позволят снизить дефицит и издержки по доставке необходимых деталей. Государство готово оказывать финансовую и другую необходимую поддержку такой кооперации.

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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