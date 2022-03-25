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​Минэкономики собирается поддержать стартапы в области импортозамещения

25 марта 2022 16:42
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Новости Беларуси. Одной из мер поддержки экономики страны после введения ограничений со стороны западных стран может стать развитие стартапов в области импортозамещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Минэкономики собирается поддержать стартапы в области импортозамещения-1

В Министерстве экономики обозначили необходимость создания комфортных условий для нового поколения предпринимателей. Ведомство будет поддерживать создание новых проектов. В первую очередь речь идет о производственных стартапах. Сейчас высвобождается много перспективных ниш на рынке, которые предприниматели должны занимать и осваивать.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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