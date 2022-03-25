​Минэкономики собирается поддержать стартапы в области импортозамещения

Новости Беларуси. Одной из мер поддержки экономики страны после введения ограничений со стороны западных стран может стать развитие стартапов в области импортозамещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве экономики обозначили необходимость создания комфортных условий для нового поколения предпринимателей. Ведомство будет поддерживать создание новых проектов. В первую очередь речь идет о производственных стартапах. Сейчас высвобождается много перспективных ниш на рынке, которые предприниматели должны занимать и осваивать.