С 1 апреля не будет платы за входящие звонки в роуминге в Беларуси и России

Плата за входящие звонки в роуминге в Беларуси и России отменяется с 1 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С прошлой осени мобильные операторы обоих государств перешли на постоянный пониженный роуминговый тариф с 30 до 1,5 цента в минуту. Отмену роуминга анонсировали ко 2 апреля – ко Дню единения народов Беларуси и России. Разговоры о снижении роуминговых тарифов ведут и в Евразийской экономической комиссии. Это может произойти к 2025 году.