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С 1 апреля не будет платы за входящие звонки в роуминге в Беларуси и России

24 марта 2022 15:41
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Плата за входящие звонки в роуминге в Беларуси и России отменяется с 1 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 апреля не будет платы за входящие звонки в роуминге в Беларуси и России-1

С прошлой осени мобильные операторы обоих государств перешли на постоянный пониженный роуминговый тариф с 30 до 1,5 цента в минуту. Отмену роуминга анонсировали ко 2 апреля – ко Дню единения народов Беларуси и России. Разговоры о снижении роуминговых тарифов ведут и в Евразийской экономической комиссии. Это может произойти к 2025 году.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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