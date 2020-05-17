Нефть теперь и из США. Подводим экономические итоги недели

Юлия Огнева, СТВ:

Еще раньше глава государства поручил правительству проработать возможности альтернативных поставок нефти – после того, как возникло, скажем так, недопонимание с российской стороной относительно механизма формирования цены. И даже сейчас, когда об условиях удалось-таки договорится и в апреле Беларусь закупила около 1,5 миллионов тонн российской нефти, от диверсификации решено не отказываться. Тем более что партнеры обещают приемлемые условия поставок. Напомню, несколько дней назад в Клайпеду прибыл танкер с нефтью из Саудовской Аравии (подробнее здесь).

Юлия Огнева:

Получается, что с поставками нефти по адекватным ценам все более-менее стабилизировалось, но возник вопрос по другому углеводороду – газу. Мировые цены существенно упали, а стоимость для нашей страны как была 127 долларов за тысячу кубометров, так и осталась. Еще в апреле Александр Лукашенко поднимал эту тему на саммите Евразийского экономического союза. Прошел месяц, а ситуация так и не поменялась. Есть ли позитивные сдвиги? Об этом в том числе шла речь на неделе во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра. Президент, принимая с докладом Сергея Румаса: апрель в силу определённых обстоятельств был непростым (читайте здесь).