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Нефть теперь и из США. Подводим экономические итоги недели

17 мая 2020 18:56
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Новости Беларуси. Сразу несколькими важными экономическими новостями отметилась эта неделя. Беларусь начинает поставки нефти из США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как раз на 17 мая запланирован выход первого танкера из порта Бомонд. Партия – 80 тысяч тонн. В Клайпеду танкер должен прибыть в начале июня.

Поставки американской нефти стали возможными по итогам договоренностей, которые были достигнуты на встрече белорусского лидера и государственного секретаря США. Александр Лукашенко и Майкл Помпео встречались в Минске 1 февраля.

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Нефть теперь и из США. Подводим экономические итоги недели-1

Юлия Огнева, СТВ:
Еще раньше глава государства поручил правительству проработать возможности альтернативных поставок нефти – после того, как возникло, скажем так, недопонимание с российской стороной относительно механизма формирования цены. И даже сейчас, когда об условиях удалось-таки договорится и в апреле Беларусь закупила около 1,5 миллионов тонн российской нефти, от диверсификации решено не отказываться. Тем более что партнеры обещают приемлемые условия поставок.

Напомню, несколько дней назад в Клайпеду прибыл танкер с нефтью из Саудовской Аравии (подробнее здесь).

Нефть теперь и из США. Подводим экономические итоги недели-4

Юлия Огнева:
Получается, что с поставками нефти по адекватным ценам все более-менее стабилизировалось, но возник вопрос по другому углеводороду – газу. Мировые цены существенно упали, а стоимость для нашей страны как была 127 долларов за тысячу кубометров, так и осталась.

Еще в апреле Александр Лукашенко поднимал эту тему на саммите Евразийского экономического союза. Прошел месяц, а ситуация так и не поменялась. Есть ли позитивные сдвиги? Об этом в том числе шла речь на неделе во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра.

Президент, принимая с докладом Сергея Румаса: апрель в силу определённых обстоятельств был непростым (читайте здесь).

# Нефть в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Майкл Помпео # Юлия Огнева # Фотофакт

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