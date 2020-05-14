Президент, принимая с докладом Сергея Румаса: апрель в силу определённых обстоятельств был непростым

Главу государства интересовали итоги работы экономики за четыре месяца года. Особенно сложным в силу сложившихся обстоятельств выдался апрель, в первую очередь для предприятий, которые работают на экспорт.

Потом вы мне обещали доложить по государственному долгу – какая ситуация, что мы видим, как будем рассчитываться по долгам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Апрель месяц понятно в силу определенных обстоятельств, очень серьезных для нашей экспортно ориентированной экономики, был непростым. Поэтому хотелось бы в первом приближении видеть результат этих четырех месяцев и основные тенденции, которые прежде всего должны нас настораживать и настораживают.

Третья тема – это Международный валютный фонд. Я поручал правительству прежде всего заняться этими вопросами. Ну и другие международные банковские организации, которые не против нас профинансировать в это время, в том числе и по здравоохранению.

И практический вопрос очень важный – газ природный. Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время аж до 70 долларов – 65-68, но никак не 127 долларов, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? Потому что я этот вопрос заострял, вы помните, на видеоконференции в рамках Евразийского экономического союза, и в ближайшее время у нас состоится в таком же формате конференция. Хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси. Это же не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация (там по-разному было), но никак не 127, как для Беларуси.