Наталья Якубицкая: «Мы видим динамику в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией»

Сергей Прохоров, СТВ: Итак, одна из главных тем этих дней – уборочная страда. Минская область из года в год традиционно – в лидерах. Какая ситуация на полях в нынешнем сезоне?

Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:

Уборочная кампания – это всегда очень ответственно. Валовый сбор зерна, который мы запланировали собрать в этом году, он составит 1 миллион 700 тысяч тонн зерна. А вместе с кукурузой мы соберем более 2 миллионов тонн.

Урожайность на сегодня у нас составляет по Минской области 34 центнера с гектара. Мы убрали уже порядка 19% площадей. Основные задачи, которые стоят перед аграриями, перед руководством Минского областного исполнительного комитета, – это качественно, без потерь провести уборочную кампанию, а также в оптимально сжатые сроки.

Мы также должны обеспечить и рассчитаться с государственным заказом и обеспечить кормовую базу на этот и будущий год. Это основные задачи, которые стоят перед нами. Кроме этого уровень зарплаты наших работников – трактористов, машинистов – это тоже для нас очень важно, и мы это контролируем.

Вопросы охраны труда, безопасности, обеспечения спецодеждой и питанием – на ежедневном контроле в области.

«Минская область справится с теми задачами, которые поставил Президент»