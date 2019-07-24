Жатва-2019: убрано 23,6% площадей, намолочено – 1 миллион 671 тысяча тонн

Новости Беларуси. Четкая организация работы‚ трудовая и технологическая дисциплина – по этому алгоритму, который озвучил 23 июля на селекторном совещании Президент, действуют аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед ними стоит задача провести жатву за ближайшие 20 дней. По предварительным прогнозам урожай составит 9,5 миллионов тонн зерна. Все, что выращено, должно быть собрано с минимальными потерями. Пока темпы жатвы сдерживает погода. Без дождей лишь на юге страны. Здесь и самая значительная прибавка с хлебной нивы за последние сутки.