МЗКТ собирается выйти на рынок ЕС с автобусами «Неман»

Новости Беларуси. Минский завод колесных тягачей планирует выйти на рынок ЕС с автобусами «Неман» стандарта Евро-6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас ведется разработка линейки пассажирского транспорта среднего класса для требовательного рынка. Идут переговоры по заключению дилерских соглашений с заинтересованными компаниями. Решается и вопрос сертификации. На данный момент предприятие напрямую торгует с девятью странами. В планах и производство экспортных вариантов бронированного и тактического автомобиля.

Константин Дубинчик, начальник отдела маркетинга МЗКТ:

Какие-то модели разрабатываются инициативно, исходя из анализа рынка и мировых трендов, тенденций. Какие-то образцы техники мы работаем совместно с заказчиком: по требованиям заказчика реализуем его проект.