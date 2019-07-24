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МЗКТ собирается выйти на рынок ЕС с автобусами «Неман»

24 июля 2019 14:06
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Новости Беларуси. Минский завод колесных тягачей планирует выйти на рынок ЕС с автобусами «Неман» стандарта Евро-6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЗКТ собирается выйти на рынок ЕС с автобусами «Неман»-1

Сейчас ведется разработка линейки пассажирского транспорта среднего класса для требовательного рынка. Идут переговоры по заключению дилерских соглашений с заинтересованными компаниями. Решается и вопрос сертификации. На данный момент предприятие напрямую торгует с девятью странами. В планах и производство экспортных вариантов бронированного и тактического автомобиля.

МЗКТ собирается выйти на рынок ЕС с автобусами «Неман»-4

Константин Дубинчик, начальник отдела маркетинга МЗКТ:
Какие-то модели разрабатываются инициативно, исходя из анализа рынка и мировых трендов, тенденций. Какие-то образцы техники мы работаем совместно с заказчиком: по требованиям заказчика реализуем его проект.

МЗКТ собирается выйти на рынок ЕС с автобусами «Неман»-7

На предприятии с мировым именем разрабатывают и производят специальные колесные шасси и тягачи. Благодаря им автомобили отличаются высокой грузоподъемностью и проходимостью. Каждые 8 автомобилей из 10 произведенных уходят на экспорт.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Константин Дубинчик # Фотофакт

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