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Третье Генконсульство Беларуси в Китае откроется в 2020 году

24 июля 2019 11:03
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Новости Беларуси. Генеральное консульство Беларуси в Чунцине откроется в 2020 году. 24 июля стало известно о таком решении правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третье Генконсульство Беларуси в Китае откроется в 2020 году-1

В этом городе в центральной части Китая проживает более 30 миллионов человек, и именно оттуда отправляются в Европу железнодорожные караваны. У Чунцина установлены побратимские отношения с Минской областью.

Третье Генконсульство Беларуси в Китае откроется в 2020 году-4

Генконсульства Беларуси в Китае есть уже в Гуанчжоу и Шанхае.

# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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