Третье Генконсульство Беларуси в Китае откроется в 2020 году

Новости Беларуси. Генеральное консульство Беларуси в Чунцине откроется в 2020 году. 24 июля стало известно о таком решении правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом городе в центральной части Китая проживает более 30 миллионов человек, и именно оттуда отправляются в Европу железнодорожные караваны. У Чунцина установлены побратимские отношения с Минской областью.