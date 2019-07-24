Третье Генконсульство Беларуси в Китае откроется в 2020 году

Новости Беларуси. Генеральное консульство Беларуси в Чунцине откроется в 2020 году. 24 июля стало известно о таком решении правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Генеральное консульство Беларуси в Чунцине откроется в 2020 году. 24 июля стало известно о таком решении правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом городе в центральной части Китая проживает более 30 миллионов человек, и именно оттуда отправляются в Европу железнодорожные караваны. У Чунцина установлены побратимские отношения с Минской областью.
Генконсульства Беларуси в Китае есть уже в Гуанчжоу и Шанхае.