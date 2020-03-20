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Сканер блокирует вещь внутри. Эксперимент: как аппарат находит запрещённые предметы в вашей сумке

20 марта 2020 20:20
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Новости Беларуси. Одно из направлений предприятия «Адани» – сканеры как для человека, так и для багажа, автомобилей и грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Морские порты и аэропорты по всему миру, алмазные рудники, школы, посольства, круизные лайнеры и приграничные системы контроля и досмотра – все это разрабатывает и поставляет компания.

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Например, эта «рамка» сканирует человека низкодозным рентгеном и помогает найти любые предметы, спрятанные не только под одеждой, но и внутри организма. Вещь, нужная во всем мире.

Сканер блокирует вещь внутри. Эксперимент: как аппарат находит запрещённые предметы в вашей сумке-1

Из последних достижений – 10-летний контракт компании с британским Министерством юстиции на 26 млн фунтов стерлингов.

Сканер блокирует вещь внутри. Эксперимент: как аппарат находит запрещённые предметы в вашей сумке-4

Юлия Бешанова, корреспондент:
Изначально эта уникальная разработка была придумана для того, чтобы обезопасить американских учеников, которые учатся в школах со сложной криминогенной обстановкой. Ученик ставит свой портфель, и если в нем ничего запрещенного нет, то смайлик станет зеленым.

Сканер блокирует вещь внутри. Эксперимент: как аппарат находит запрещённые предметы в вашей сумке-7

А вот если бы в моей сумке лежали бы запрещенные предметы, то смайлик бы «погрустнел», а сумка заблокировалась внутри аппарата.

Сканер блокирует вещь внутри. Эксперимент: как аппарат находит запрещённые предметы в вашей сумке-10

# Предприятия Беларуси # общество # Юлия Бешанова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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