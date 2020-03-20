Президент Беларуси: «Меня через день то хоронят, то коронавирусы, то ещё что-то»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня через день то хоронят, то коронавирусы, то еще что-то. Я правда, в них не верю. Мне во сне уже эти коронавирусы... Меня министр просветил. Оказывается, вчера специалист сказал, коронавирусы давно у нас знакомы. И нынешний, новый, на 90 % похож по структуре с теми. Просто 10 % – им надо разобраться в чем-то. А мы начинаем тут паниковать, кричать, гвалтовать. Надо работать, как в Беларуси, тогда не будет, как в Италии.