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Президент Беларуси: «Меня через день то хоронят, то коронавирусы, то ещё что-то»

20 марта 2020 17:27
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Новости Беларуси. 20 марта Александр Лукашенко посетил научно-производственное частное предприятие «Адани», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Все уникальные разработки – плод работы не коллектива – команды единомышленников. Это 450 человек, из них 300 – с высшим образованием. Почти десяток – с учеными степенями и званиями. Это «мозговой центр» компании. Здесь работают самые ценные сотрудники.   

Александр Лукашенко, посещая предприятие «Адани»: «Раза два я обследовался, особенно когда колено оперировал»

Президент Беларуси: «Меня через день то хоронят, то коронавирусы, то ещё что-то»-1

Президент Беларуси: «Меня через день то хоронят, то коронавирусы, то ещё что-то»-3

Доктор кардиолог Антонис Джозеф – ланкиец. В Минске получил медицинское образование и уехал на родину. Но вернулся в Беларусь.

Уже прощаясь, в свете последних событий, доктор пожелает Президенту здоровья. Александр Лукашенко заметит: эта тема сегодня действительно вызывает невиданный ажиотаж.   

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Президент Беларуси: «Меня через день то хоронят, то коронавирусы, то ещё что-то»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня через день то хоронят, то коронавирусы, то еще что-то. Я правда, в них не верю. Мне во сне уже эти коронавирусы... Меня министр просветил. Оказывается, вчера специалист сказал, коронавирусы давно у нас знакомы. И нынешний, новый, на 90 % похож по структуре с теми. Просто 10 % – им надо разобраться в чем-то. А мы начинаем тут паниковать, кричать, гвалтовать. Надо работать, как в Беларуси, тогда не будет, как в Италии.   

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Антонис Джозеф # Фотофакт

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