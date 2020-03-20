Новости экономики за 20.03.2020

Новости Беларуси. Кто и когда сможет меньше платить за электричество и сколько квартир уже построены в этом году. С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЕНО 5100 НОВЫХ КВАРТИР

Более 5000 квартир построено в нашей стране за первые два месяца 2020 года. Это примерно полмиллиона квадратных метров общей площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.