Новости экономики за 20.03.2020

Новости Беларуси. Кто и когда сможет меньше платить за электричество и сколько квартир уже построены в этом году. С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЕНО 5100 НОВЫХ КВАРТИР
Более 5000 квартир построено в нашей стране за первые два месяца 2020 года. Это примерно полмиллиона квадратных метров общей площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почти 40 % всего объема предназначено для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, причем около 150 тысяч квадратов построено с использованием господдержки.
Строительство активно ведется не только в городах. Каждый третий метр примет новоселов в сельских населенных пунктах.
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