«Белгоссстрах» предлагает застраховаться от коронавируса

Новости Беларуси. «Белгоссстрах» начал страхование от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В компании напомнили о важности и необходимости оформления договора по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу.
В свете последних событий это особенно актуально. Если за границей установлено заражение коронавирусом, обладателю такой страховки компания гарантирует оплату расходов по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи, включая эвакуацию и медикаментозное лечение.
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