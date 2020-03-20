«Белгоссстрах» предлагает застраховаться от коронавируса

Новости Беларуси. «Белгоссстрах» начал страхование от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В компании напомнили о важности и необходимости оформления договора по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу.