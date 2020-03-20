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«Белгоссстрах» предлагает застраховаться от коронавируса

20 марта 2020 18:49
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Новости Беларуси. «Белгоссстрах» начал страхование от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В компании напомнили о важности и необходимости оформления договора по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу.

«Белгоссстрах» предлагает застраховаться от коронавируса-1

«Белгоссстрах» предлагает застраховаться от коронавируса-3

В свете последних событий это особенно актуально. Если за границей установлено заражение коронавирусом, обладателю такой страховки компания гарантирует оплату расходов по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи, включая эвакуацию и медикаментозное лечение.

О других новостях экономики за 20 марта читайте здесь.

# Коронавирус # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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