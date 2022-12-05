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Беларусь продолжит платить за энергоносители из Москвы в российских рублях

05 декабря 2022 15:04
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Новости Беларуси. Беларусь продолжит в 2023 году рассчитываться российскими рублями за получаемые из РФ энергоносители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь продолжит платить за энергоносители из Москвы в российских рублях-1

Это касается не только энергоносителей, но и долговых обязательств. Кроме того, в октябре от доллара отвязали и тарифы на передачу тепловой энергии. То есть в расчете затрат на электроэнергию теперь применяется соотношение курса белорусского рубля к российскому.

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# Государственная политика в области энергетики # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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