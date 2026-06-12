Новости по тегу #Сергей Щербаков

Результат – резкое снижение зависимости от зарубежных поставок и крупные заказы от ведущих заводов страны.
Глава правительства оценил мощности экспериментального производства компонентов электропривода и ознакомился с передовыми разработками для гигантов индустрии.
Праздничные мероприятия, посвященные 105-летию БНТУ, проходят в университете с начала недели.
11 октября 2026 08:43
11 октября 2026 08:36
11 октября 2026 08:31
11 октября 2026 08:19
11 октября 2026 07:56
11 октября 2026 07:45
11 октября 2026 07:37
11 октября 2026 07:35