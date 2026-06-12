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Новости по тегу #Сергей Щербаков

Ученые из Могилева разработали производство твердосплавных пластины из лома – узнали о технологии
12 июня 2026 16:58

Ученые из Могилева разработали производство твердосплавных пластины из лома – узнали о технологии

Будущее белорусского автопрома. Турчин оценил работу Института машиностроения НАН
11 июня 2026 17:03

Будущее белорусского автопрома. Турчин оценил работу Института машиностроения НАН

Лидер инженерного образования! Как БНТУ отмечает 105-летие?
10 декабря 2025 18:06

Лидер инженерного образования! Как БНТУ отмечает 105-летие?

«Мы занимаемся им не первый день». В каких сферах удалось реализовать стратегическое импортозамещение?
14 августа 2023 18:46

«Мы занимаемся им не первый день». В каких сферах удалось реализовать стратегическое импортозамещение?

Что такое электродома и выгодно ли в них жить? Рассказали эксперты
17 апреля 2023 17:29

Что такое электродома и выгодно ли в них жить? Рассказали эксперты

«Платформа, где все верифицировано». Зачем нужен единый реестр технопарков Беларуси и России?
29 июня 2021 18:54

«Платформа, где все верифицировано». Зачем нужен единый реестр технопарков Беларуси и России?

Белорусские связисты примут участие в совместном оперативном учении «Щит Союза – 2019»
26 августа 2019 06:39

Белорусские связисты примут участие в совместном оперативном учении «Щит Союза – 2019»

Каждый пятый доллар пополняет бюджет Беларуси за счет экспорта интеллектуальной собственности
26 апреля 2019 13:36

Каждый пятый доллар пополняет бюджет Беларуси за счет экспорта интеллектуальной собственности

В Орше планируют внедрять в производство разработки белорусских учёных
10 декабря 2018 07:31

В Орше планируют внедрять в производство разработки белорусских учёных

Как сделать последний день в году запоминающимся и удивить своих коллег?
31 декабря 2015 13:04

Как сделать последний день в году запоминающимся и удивить своих коллег?

Жители одной из улиц Полоцка полгода добираются до своих домой через раскопанную для теплотрассы траншею
13 ноября 2013 16:47

Жители одной из улиц Полоцка полгода добираются до своих домой через раскопанную для теплотрассы траншею