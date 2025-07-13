Участники форума «Дети Содружества» познакомились с культурой Таджикистана

Дружба без границ. Участники международного форума «Дети содружества» продолжают знакомиться с культурными традициями стран СНГ. Сегодня, 13 июля, в «Зубренке» прошел День Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьники из 8 стран Содружества узнали об истории, традициях и обычаях таджикского народа. В холле перед концертом всех встречали в духе восточного гостеприимства – угощали самсой и ароматными сладостями. Прошел показ традиционных головных уборов и костюмов, украшений и драгоценных камней, а также изделий народного промысла.

Зарнигор Ильхамзота, участник форума «Дети Содружества» (Таджикистан): Это называется чодар, это как занавеска. То есть невеста стоит за ней, жених приходит к ней ночью, и они там и встречаются впервые. Их шьют матеря, это ручная работа для их дочерей перед свадьбой.

Мехрбону Ишанова, участница форума «Дети Содружества» (Таджикистан):

Это кульча. Они откусаны, потому что наши женщины во времена войны пекли их и давали своим сыновьям, мужьям откусить, и эта энергия как бы оставалась в хлебе и звала их обратно домой, притягивала, чтобы они вернулись обратно. Они специально приготовлены по такому рецепту, который не портится, то есть они остаются так.

На концерте звучали национальные песни. Многие номера были посвящены Великой Отечественной войне. На протяжении 10 лет форум «Дети Содружества» собирает молодежь стран СНГ, укрепляет связи, способствует культурному обмену и взаимному уважению.