В Могилёве продолжаются работы по ликвидации последствий урагана

В Могилеве продолжаются работы по ликвидации последствий грозового фронта, который накрыл город ночью с 9 на 10 июля. Большой объем работ был выполнен на субботнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммунальным и аварийным службам накануне пришли на помощь более 20 тысяч человек. Сегодня добровольцы также трудятся по ряду адресов. Вышка, дробилки, манипулятор, машины для отвоза спиленных деревьев – от «Могилевзеленстроя», рабочие руки – волонтеров. И если с уборкой практически завершили, то заново благоустраивать предстоит десятки гектаров городских территорий. Подобная ситуация и в сельских населенных пунктах, пострадавших от стихии. Не оставлять людей без помощи и внимания – поручение главы государства. В регионах работают комиссии по ликвидации последствий ЧС.

Евгений Барановский, помощник министра – пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Наши работники сегодня посещают домовладения, общаются с гражданами, инструктируют их о мерах безопасности, ну и, безусловно, фиксируют те повреждения, которые нанесла стихия. Здесь очень важно, что мы, в том числе смотрим за состоянием объектов, чтобы для наших людей не было дополнительного риска для их здоровья и жизни.

Чтобы устранить последствия бушевавшей 9-10 июля непогоды было привлечено около 500 единиц техники всех аварийных служб. Зафиксировано примерно 600 поврежденных кровель жилых домов, сельхозпостроек, промышленных, социально-культурных зданий. Такой разрушительный след оставили порывы ветра, достигавшие 24 метров. К слову, самый сильный ветер, зафиксированный в Беларуси за всю историю метеонаблюдений – 40 метров в секунду. Это значение было зарегистрировано последний раз в 1969 году.