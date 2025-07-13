Праздник хоровой музыки «Славянский благовест» прошёл в Витебске

Витебск сегодня официально прощается со «Славянским базаром». Вечером состоится торжественная церемония закрытия фестиваля. Однако это еще не финал, напротив, лишь кульминация международного форума, который в этом году объединил 44 страны-участницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничные мероприятия проходят не только в концертных залах. Задействованы разные площадки города. Так сегодня праздник хоровой музыки «Славянский благовест» объединил лучшие хоровые коллективы Беларуси и России. Впервые под сводами Свято-Успенского собора выступил Большой академический хор Федерации хорового и вокального искусства.

Крупнейший хор России представил современный духовный репертуар. Отметим, праздник хоровой музыки впервые прошел на «Славянском базаре» 6 лет назад, с тех пор он стал неизменной частью культурной программы фестиваля.