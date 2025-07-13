Прямой эфир

Праздник хоровой музыки «Славянский благовест» прошёл в Витебске

13 июля 2025 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Витебск сегодня официально прощается со «Славянским базаром». Вечером состоится торжественная церемония закрытия фестиваля. Однако это еще не финал, напротив, лишь кульминация международного форума, который в этом году объединил 44 страны-участницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске состоится торжественная церемония закрытия фестиваля «Славянский базар».

Праздник хоровой музыки «Славянский благовест» прошёл в Витебске-2

Праздничные мероприятия проходят не только в концертных залах. Задействованы разные площадки города. Так сегодня праздник хоровой музыки «Славянский благовест» объединил лучшие хоровые коллективы Беларуси и России. Впервые под сводами Свято-Успенского собора выступил Большой академический хор Федерации хорового и вокального искусства.

Крупнейший хор России представил современный духовный репертуар. Отметим, праздник хоровой музыки впервые прошел на «Славянском базаре» 6 лет назад, с тех пор он стал неизменной частью культурной программы фестиваля.

Праздник хоровой музыки «Славянский благовест» прошёл в Витебске-4

Екатерина Заборонок, глава Федерации хорового и вокального искусства России:
Владыка Витебский и Оршанский Димитрий пригласил нас к участию. Мы были очень счастливы получить такое письмо. И поэтому особенно готовились два месяца, не покладая рук и голосов. 

Международный фестиваль искусств в Витебске – настоящая визитная карточка Беларуси. Его значение далеко перешагнуло за пределы только музыкального конкурса. Здесь переплелись политика, экономика и, конечно, культура.

# Славянский базар в Витебске

Другие новости рубрики

Все новости
Участники форума «Дети Содружества» познакомились с культурой Таджикистана
13 июля 2025 13:38

Участники форума «Дети Содружества» познакомились с культурой Таджикистана

В Могилёве продолжаются работы по ликвидации последствий урагана
13 июля 2025 13:32

В Могилёве продолжаются работы по ликвидации последствий урагана

В Витебске состоится торжественная церемония закрытия фестиваля «Славянский базар»
13 июля 2025 10:54

В Витебске состоится торжественная церемония закрытия фестиваля «Славянский базар»