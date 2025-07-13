Праздник хоровой музыки «Славянский благовест» прошёл в Витебске
Витебск сегодня официально прощается со «Славянским базаром». Вечером состоится торжественная церемония закрытия фестиваля. Однако это еще не финал, напротив, лишь кульминация международного форума, который в этом году объединил 44 страны-участницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Витебске состоится торжественная церемония закрытия фестиваля «Славянский базар».
Праздничные мероприятия проходят не только в концертных залах. Задействованы разные площадки города. Так сегодня праздник хоровой музыки «Славянский благовест» объединил лучшие хоровые коллективы Беларуси и России. Впервые под сводами Свято-Успенского собора выступил Большой академический хор Федерации хорового и вокального искусства.
Крупнейший хор России представил современный духовный репертуар. Отметим, праздник хоровой музыки впервые прошел на «Славянском базаре» 6 лет назад, с тех пор он стал неизменной частью культурной программы фестиваля.
Екатерина Заборонок, глава Федерации хорового и вокального искусства России:
Владыка Витебский и Оршанский Димитрий пригласил нас к участию. Мы были очень счастливы получить такое письмо. И поэтому особенно готовились два месяца, не покладая рук и голосов.
Международный фестиваль искусств в Витебске – настоящая визитная карточка Беларуси. Его значение далеко перешагнуло за пределы только музыкального конкурса. Здесь переплелись политика, экономика и, конечно, культура.