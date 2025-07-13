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В результате наводнений на северо-востоке Испании двое человек пропали без вести

13 июля 2025 13:34
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Каталонские спасатели ищут двух пропавших без вести после наводнений, которые обрушились на северо-восток Испании. За несколько часов в регионе выпало около 10 сантиметров осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате наводнений на северо-востоке Испании двое человек пропали без вести-2

Проливные дожди парализовали жизнь сразу в нескольких городах. Метеорологи объявили красный уровень опасности для 25 регионов: сотни людей остаются отрезаны от мира без электричества, парализована транспортная система. В Барселоне затопило больницу, а в аэропорту один из самолетов из-за повреждений, нанесенных градом, так и не отправился в полет. По всей Каталонии было прервано железнодорожное сообщение. Для ликвидации последствий стихии и обеспечения безопасности привлечены военные подразделения. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни ожидаются новые штормы.

# Погода # Испания

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