В результате наводнений на северо-востоке Испании двое человек пропали без вести

Каталонские спасатели ищут двух пропавших без вести после наводнений, которые обрушились на северо-восток Испании. За несколько часов в регионе выпало около 10 сантиметров осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди парализовали жизнь сразу в нескольких городах. Метеорологи объявили красный уровень опасности для 25 регионов: сотни людей остаются отрезаны от мира без электричества, парализована транспортная система. В Барселоне затопило больницу, а в аэропорту один из самолетов из-за повреждений, нанесенных градом, так и не отправился в полет. По всей Каталонии было прервано железнодорожное сообщение. Для ликвидации последствий стихии и обеспечения безопасности привлечены военные подразделения. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни ожидаются новые штормы.