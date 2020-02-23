Климатическая зима так и не наступила. Сколько Беларусь сэкономила на тёплой погоде

Новости Беларуси. Наша зима показала себя с самой что ни на есть теплой стороны. Есть в этом как плюсы, так и минусы, сообщили в программе «Неделя».
Новости Беларуси. Наша зима показала себя с самой что ни на есть теплой стороны. Есть в этом как плюсы, так и минусы, сообщили в программе «Неделя».
На государственном уровне уже с большего понятно, где удалось сэкономить. По некоторым позициям суммы можно смело назвать значительными. Где убыло, где прибыло?
Баланс подобьет Алена Сырова.
Алёна Сырова, корреспондент:
Классическая зима со снегопадом, морозом и пушистыми сугробами пришла, правда, не туда, где ее ждали – остров Синай в один из январских дней стал белоснежным. И если Египет тонул в потоках туристов, то Британия в эти дни уходит под воду из-за сильнейшего наводнения. В Австралии подсчитывают ущерб от лесных пожаров – по самым скромным оценкам в борьбе со стихией страна потеряла более 4 миллиардов долларов.
Этой зимой в плюсе от капризов природы, похоже, останутся только европейские страны. В Финляндии, например, из-за тепла и небывалых ветров здорово удалось сэкономить на электроэнергии. Экономический эффект от, пусть пока непривычной для нас, еврозимы подсчитывают и в Беларуси.
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Стабильно небольшой плюс, иногда – дождь, реже – снег (и тот таял почти за сутки). В 2020 году в обычно самый хлопотный сезон года белорусскую столицу коммунальные службы содержат в чистоте по осенней схеме, хоть и во всеоружии. На борьбу со снежной стихией готовы выйти сразу 400 спецмашин и тысячи рабочих. Минувшей зимой в эту пору они начинали свой день в 4 утра, чтобы успеть убрать город.
Сейчас такие меры не понадобились. Это, конечно, минус для сотрудников – все-таки зарплату получают без надбавок за дополнительные часы работ, но внушительный плюс для городского бюджета.
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Александр Дорохович, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
Здорово очень сэкономили. Посыпали песчано-соляной смеси: «Минскзеленстрой» на 459 метров кубических, а «Горремавтодор» – на 18 тысяч метров кубических. Итого эта сумма порядка 4,4 миллиона рублей.
Сэкономили и те, кто по дорогам ездит. Когда тепло – расход ниже, это знает каждый автовладелец. То же касается общественного транспорта, он израсходовал на 901 тысячу литров меньше топлива, а троллейбусы, трамваи и электробусы вместе сэкономили почти 4 миллиона киловатт-часов энергии.
Но всё же, главная статья расходов зимой – отопление. В этот раз траты значительно меньше. Минчане меньше грелись и больше сэкономили – 26 миллионов рублей.
Александр Дорохович:
Потребили на 356 млн метров кубических меньше газа на сумму 108 млн рублей. Это, условно, Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод...
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На отопление квартир, предприятий, работу заводов Беларуси каждый год нужно более 18,5 миллиардов кубометров газа. Много. Стремимся снижать, переходить на местные источники топлива – за 2019 год потребление древесного увеличили на 200 тысяч т. у.т.
Михаил Малашенко, директор Департамента по энергоэффективности Госстандарта:
За 2019 мы ввели в целом по стране в эксплуатацию 4 миллиона 61 тысячу квадратных метров жилой площади. Введено в эксплуатацию и модернизировано 13 новых производств и предприятий. С учетом роста и экономики, и открытия новых производств – 960 тысяч тонн условного топлива. Мы сэкономили, по нашей оценке, на отопление мы потребим менее, чем 55 млн кубических метров по отношению к январю 2019 года.
Подсчитаем численный эквивалент экономии за январь при стоимости 127 долларов за 1 тысячу кубометров газа – итого почти 7 миллионов долларов. Согласитесь, внушительная сумма?
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Самая холодная пора по календарю еще не закончилась и даже продлится на день больше – все-таки год високосный. Но климатическая зима так и не наступила, затянувшаяся осень перешла в раннюю весну. Один сезон, так уж вышло, потерялся, зато ощутимо нашей стране принес определенную выгоду. Теперь самое время подумать, как грамотно распорядиться сэкономленным во время еврозимы 2020, но, конечно, не расслабляться – погода – дама капризная.