Климатическая зима так и не наступила. Сколько Беларусь сэкономила на тёплой погоде

Новости Беларуси. Наша зима показала себя с самой что ни на есть теплой стороны. Есть в этом как плюсы, так и минусы, сообщили в программе «Неделя».

На государственном уровне уже с большего понятно, где удалось сэкономить. По некоторым позициям суммы можно смело назвать значительными. Где убыло, где прибыло? Баланс подобьет Алена Сырова.

Алёна Сырова, корреспондент:

Классическая зима со снегопадом, морозом и пушистыми сугробами пришла, правда, не туда, где ее ждали – остров Синай в один из январских дней стал белоснежным. И если Египет тонул в потоках туристов, то Британия в эти дни уходит под воду из-за сильнейшего наводнения. В Австралии подсчитывают ущерб от лесных пожаров – по самым скромным оценкам в борьбе со стихией страна потеряла более 4 миллиардов долларов. Этой зимой в плюсе от капризов природы, похоже, останутся только европейские страны. В Финляндии, например, из-за тепла и небывалых ветров здорово удалось сэкономить на электроэнергии. Экономический эффект от, пусть пока непривычной для нас, еврозимы подсчитывают и в Беларуси. Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы

Стабильно небольшой плюс, иногда – дождь, реже – снег (и тот таял почти за сутки). В 2020 году в обычно самый хлопотный сезон года белорусскую столицу коммунальные службы содержат в чистоте по осенней схеме, хоть и во всеоружии. На борьбу со снежной стихией готовы выйти сразу 400 спецмашин и тысячи рабочих. Минувшей зимой в эту пору они начинали свой день в 4 утра, чтобы успеть убрать город.

Сейчас такие меры не понадобились. Это, конечно, минус для сотрудников – все-таки зарплату получают без надбавок за дополнительные часы работ, но внушительный плюс для городского бюджета. Климатолог на примере «Евгения Онегина» рассказал, что происходит с погодой в Беларуси

Александр Дорохович, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Здорово очень сэкономили. Посыпали песчано-соляной смеси: «Минскзеленстрой» на 459 метров кубических, а «Горремавтодор» – на 18 тысяч метров кубических. Итого эта сумма порядка 4,4 миллиона рублей.

Сэкономили и те, кто по дорогам ездит. Когда тепло – расход ниже, это знает каждый автовладелец. То же касается общественного транспорта, он израсходовал на 901 тысячу литров меньше топлива, а троллейбусы, трамваи и электробусы вместе сэкономили почти 4 миллиона киловатт-часов энергии.

Но всё же, главная статья расходов зимой – отопление. В этот раз траты значительно меньше. Минчане меньше грелись и больше сэкономили – 26 миллионов рублей.

Александр Дорохович:

Потребили на 356 млн метров кубических меньше газа на сумму 108 млн рублей. Это, условно, Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод... «Сосед получит доплату, вы получите возврат». Из-за тёплой зимы жировки белорусов стали легче

На отопление квартир, предприятий, работу заводов Беларуси каждый год нужно более 18,5 миллиардов кубометров газа. Много. Стремимся снижать, переходить на местные источники топлива – за 2019 год потребление древесного увеличили на 200 тысяч т. у.т.

Михаил Малашенко, директор Департамента по энергоэффективности Госстандарта:

За 2019 мы ввели в целом по стране в эксплуатацию 4 миллиона 61 тысячу квадратных метров жилой площади. Введено в эксплуатацию и модернизировано 13 новых производств и предприятий. С учетом роста и экономики, и открытия новых производств – 960 тысяч тонн условного топлива. Мы сэкономили, по нашей оценке, на отопление мы потребим менее, чем 55 млн кубических метров по отношению к январю 2019 года.

Подсчитаем численный эквивалент экономии за январь при стоимости 127 долларов за 1 тысячу кубометров газа – итого почти 7 миллионов долларов. Согласитесь, внушительная сумма?