Скидки на шубы до 50%. Что делают предприниматели, чтобы не обанкротиться во время тёплой зимы

Новости Беларуси. Нет морозов и снега – нет высокого запроса на теплые вещи и зимний спортинвентарь. Предприниматели подсчитывают убытки, сообщили в программе «Неделя».
Новости Беларуси. Нет морозов и снега – нет высокого запроса на теплые вещи и зимний спортинвентарь. Предприниматели подсчитывают убытки, сообщили в программе «Неделя».
Мы обходимся демисезонными пальто и обувью, кутюрье отказываются от натурального меха в пользу менее теплого –искусственного, выходит, из-за заботы не только о животных.
«Сосед получит доплату, вы получите возврат». Из-за тёплой зимы жировки белорусов стали легче
Правда, в наших широтах покупатель от меха полностью отказаться не готов. Во-первых, есть все шансы ожидать классической зимы в 2021 году, во-вторых, чтобы не остаться в убытке, салоны продают шубы с внушительными скидками.
Климатолог на примере «Евгения Онегина» рассказал, что происходит с погодой в Беларуси
Татьяна Смолярова, администратор магазина меховых изделий:
У нас сейчас приятный бонус для наших покупателей – скидка минус 50 %. Учитывая погодные условия, то, что у нас отсутствие снега, конечно, покупателей меньше. Плюсовая температура. Мы перешли – больше жилетов, болеро изготавливает наше производство.