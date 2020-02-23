Скидки на шубы до 50%. Что делают предприниматели, чтобы не обанкротиться во время тёплой зимы

Новости Беларуси. Нет морозов и снега – нет высокого запроса на теплые вещи и зимний спортинвентарь. Предприниматели подсчитывают убытки, сообщили в программе «Неделя».

Мы обходимся демисезонными пальто и обувью, кутюрье отказываются от натурального меха в пользу менее теплого –искусственного, выходит, из-за заботы не только о животных. «Сосед получит доплату, вы получите возврат». Из-за тёплой зимы жировки белорусов стали легче

Правда, в наших широтах покупатель от меха полностью отказаться не готов. Во-первых, есть все шансы ожидать классической зимы в 2021 году, во-вторых, чтобы не остаться в убытке, салоны продают шубы с внушительными скидками. Климатолог на примере «Евгения Онегина» рассказал, что происходит с погодой в Беларуси