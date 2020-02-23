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«Сосед получит доплату, вы получите возврат». Из-за тёплой зимы жировки белорусов стали легче

23 февраля 2020 16:46
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Новости Беларуси. Наша зима показала себя с самой что ни на есть теплой стороны. Есть в этом как плюсы, так и минусы, сообщили в программе «Неделя».

«Сосед получит доплату, вы получите возврат». Из-за тёплой зимы жировки белорусов стали легче-1

Надеемся, что батареи, которые практически все три месяца были выставлены на минимуме, скажутся на показателях счетчиков тепла и, соответственно, на итоговых по отопительному сезону цифрах в жировках. 

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Бонусы получит практически каждый белорус. В жировках уже можно заметить небольшие, но все-таки изменения сумм за отопление.

«Сосед получит доплату, вы получите возврат». Из-за тёплой зимы жировки белорусов стали легче-4

Татьяна Микулич, заместитель начальника управления по расчету ЖКУ филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска»:
Что касается типовой двушки 48 метров с наличием зарегистрированных: за январь 2019 года было начислено 17,93 руб., за январь 2020 14,32 руб. Учитывая, что тариф повысился, но объем гигакалорий уменьшился за счет теплой зимы, экономия очевидна.

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«Сосед получит доплату, вы получите возврат». Из-за тёплой зимы жировки белорусов стали легче-7

В конце отопительного сезона, как правило, происходит перерасчет. Больше выгоды получат те, в чьих домах установлены приборы индивидуального учёта тепла или испарители – есть возможность самостоятельно регулировать температуру в доме, тогда платить придется исключительно за свой комфорт.

Татьяна Микулич:
Берется вся сумма, что они оплатили по прибору группового учета, берется фактический расход по индивидуальным приборам учета и выводится эта разница. То есть, если человек экономил, а сосед нет, то сосед получит доплату, вы получите возврат.

# Проблемы ЖКХ # Экономика # Татьяна Микулич # Фотофакт

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