«Сосед получит доплату, вы получите возврат». Из-за тёплой зимы жировки белорусов стали легче

Новости Беларуси. Наша зима показала себя с самой что ни на есть теплой стороны. Есть в этом как плюсы, так и минусы, сообщили в программе «Неделя».

Надеемся, что батареи, которые практически все три месяца были выставлены на минимуме, скажутся на показателях счетчиков тепла и, соответственно, на итоговых по отопительному сезону цифрах в жировках. Климатическая зима так и не наступила. Сколько Беларусь сэкономила на тёплой погоде Бонусы получит практически каждый белорус. В жировках уже можно заметить небольшие, но все-таки изменения сумм за отопление.

Татьяна Микулич, заместитель начальника управления по расчету ЖКУ филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска»:

Что касается типовой двушки 48 метров с наличием зарегистрированных: за январь 2019 года было начислено 17,93 руб., за январь 2020 – 14,32 руб. Учитывая, что тариф повысился, но объем гигакалорий уменьшился за счет теплой зимы, экономия очевидна. Климатолог на примере «Евгения Онегина» рассказал, что происходит с погодой в Беларуси