Минсельхозпрод: в кооперации с Россией мы преодолеем все экономические санкции

Новости Беларуси. Голод продолжает овладевать мировой политической повесткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты называют разные причины происходящего: это и падение урожайности, и логистический коллапс, и ситуация в Украине. Не стоит забывать и о санкционном бумеранге, который ощущает на себе Запад, а точнее, жители этих стран, страдающие от решений чиновников США и Европы.

Сергей Федченко, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Нам не страшны никакие санкции, тем более что рядом с нами такая огромная страна, как Российская Федерация, с которой у нас и на этой выставке [речь идет о «Белагро-2022» – прим. ред.], по-моему, более 30 делегаций, и более 15 регионов представляют свои результаты на выставке. Поэтому в кооперации с Россией мы преодолеем все вот эти негативные моменты, все экономические санкции и еще с лучшими результатами будем двигаться вперед.

Мировой неурожай и в Индии. Так что заместить хлебный дефицит не получится даже за счет стран-реципиентов. А Беларусь – это другое. Государственный АПК не будет наживаться на своих гражданах. А сколько было критики за то, что земли не приватизировали. Активы, видишь ли, убыточные. Конечно, цены стали выше – проблемы мировой экономики. Но у нас изобилие товаров. Грузоподъемность – от 15 до 24 тонн. Вот что о белорусской технике рассказали на «Белагро».