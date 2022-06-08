Грозит ли Беларуси дефицит импортных лекарств в условиях санкций? Ответ Минздрава

Беларусь и Куба готовы сотрудничать в сфере здравоохранения. Есть реальная перспектива локализации производства белорусских и кубинских лекарств на территории двух стран, а также упрощения процедуры регистрации препаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После очередного санкционного пакета Запада в отношении Беларуси и России возникли опасения, что с полок аптек исчезнут иностранные лекарства. Минздрав неоднократно заявлял: проблем с зарубежными препаратами в стране нет и не будет. Медицинская сфера вне зоны действия санкционных ограничений. Проблемы возникли лишь с логистикой.