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Грозит ли Беларуси дефицит импортных лекарств в условиях санкций? Ответ Минздрава

08 июня 2022 17:14
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Беларусь и Куба готовы сотрудничать в сфере здравоохранения. Есть реальная перспектива локализации производства белорусских и кубинских лекарств на территории двух стран, а также упрощения процедуры регистрации препаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

После очередного санкционного пакета Запада в отношении Беларуси и России возникли опасения, что с полок аптек исчезнут иностранные лекарства. Минздрав неоднократно заявлял: проблем с зарубежными препаратами в стране нет и не будет. Медицинская сфера вне зоны действия санкционных ограничений. Проблемы возникли лишь с логистикой.  

Грозит ли Беларуси дефицит импортных лекарств в условиях санкций? Ответ Минздрава-1

Тем не менее поставки в Беларусь всех необходимых средств из Европы продолжаются. «Белфармация» работает с поставщиками из 30 стран. Контракты объединяют более 200 производителей по всему миру. Есть запасы медикаментов как белорусского, так и импортного производства по ряду позиций до полугодовой потребности.  

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# Санкции # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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