Новости Беларуси. Голод продолжает овладевать мировой политической повесткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты называют разные причины происходящего: это и падение урожайности, и логистический коллапс, и ситуация в Украине. Не стоит забывать и о санкционном бумеранге, который ощущает на себе Запад, а точнее, жители этих стран, страдающие от решений чиновников США и Европы.

При этом глава нашего государства неоднократно заявлял, что санкции – это время возможностей. Отечественные компании быстро отреагировали: начали перестраивать рынки сбыта, искать новых поставщиков и альтернативные материалы. Что же касается агропромышленного комплекса, то наша модель его построения уже давно зарекомендовала себя. Поэтому белорусы, в отличие от европейцев, не ощущают на себе дефицит продовольствия. Более того, аграрии намерены увеличить производство сельхозпродукции. Это наглядно демонстрирует и масштабная выставка «Белагро», традиционная для начала летнего сезона.

Такого в Германии уже давно не было. В Европе про это уже забыли. Настолько забыли, что готовы даже памятники освободителям сносить. Но история не прощает забывчивости. После неудавшегося похода «нах остен» немцам не хватало продовольствия. Теперь этот антирекорд повторило правительство Шольца. Они тоже замахнулись на Восток. Ослабить санкциями.

В итоге в гипермаркетах появились вот такие таблички. Если опустить немецкую вежливость, то смысл прост – каждому покупателю не больше пачки макарон. Это санкции? Нет, это голод.

Кстати, в Бундестаге не готовы пойти на уступки Беларуси и России, поэтому украинское зерно будут возить в обход. Жаль. Нет, не наши страны – санкции только укрепляют нашу промышленную кооперацию. Жаль население Германии, такая логистика явно удорожит и без того недоступное продовольствие. И особенно жаль украинцев. Более 8,5 миллиона человек там голодают, а почти четверть детей до пяти лет страдают от недоедания.

Теперь не то что брендовый продукт – сало, жителям южной соседки с ее огромными плодородными угодьями недоступен даже лук. Время сева зерновых упущено, пшеницу вывозят, а Запад пичкает лишь оружием.