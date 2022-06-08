Вторая в мире по объёму сделок криптобиржа взяла кредит под залог биткоинов

В мире криптовалют случилось знаменательное событие: вторая в мире по объему сделок криптобиржа взяла кредит под залог биткоинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие сделки совершаются все чаще и даже породили отдельное направление – децентрализованное финансирование.

Классические финансовые учреждения до сих пор опасаются иметь дело с криптовалютой при кредитовании, считая ее слишком рискованным активом с постоянно меняющимся курсом. Участники рынка видят в случившемся прорыв, который в скором будущем может повлиять на объединение двух финансовых систем.