Грузоподъёмность – от 15 до 24 тонн. Вот что о белорусской технике рассказали на «Белагро»

Новости Беларуси. Голод продолжает овладевать мировой политической повесткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты называют разные причины происходящего: это и падение урожайности, и логистический коллапс, и ситуация в Украине. Не стоит забывать и о санкционном бумеранге, который ощущает на себе Запад, а точнее, жители этих стран, страдающие от решений чиновников США и Европы.

Пока поляки собирают себе хворост – экономят на дорогостоящей электроэнергии, чтобы пойти за продуктами, у нас настоящий праздник вкусного настроения. «Белагро» собрала гостей. Пироги с пылу с жару. А вот гордость отечественной селекции – корова-кормилица.

Наивысший суточный удой – 50,2 килограмма.

Иван Коронец, доцент кафедры инновационного развития Института повышения квалификации БГАТУ:

Наша была цель, все селекционные работы были направлены, программа была разработана, мы согласно этой программе в 2020 году как заключение сделали, утвердили эту породу. Она состоит из шести геологических комплексов. Утвердили шесть заводских линий, четыре семейства, отобрана определенная популяция. Продуктивность животных этой популяции составляет 9 600 килограмм молока. Лукашенко: «В Африке все может расти. Надо вкладывать туда инвестиции». Читайте здесь. Есть и импортозамещающая техника.

Василий Перевозников, начальник центра научно-технических разработок машиностроительного предприятия:

Высоко поднялся уровень качества внесения минеральных удобрений. Во-вторых, решился вопрос грузоподъемности машин. Можно стало увеличивать грузоподъемность от 15 тонн, и до 24 тонн мы уже дошли. Следующий момент: увеличилась ширина разброса. Когда раньше было реализовано 4-5 метров, сегодня это 8-12 метров.