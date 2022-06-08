Где можно купить белорусские аналоги кока-колы, спрайта и фанты?

Новости Беларуси. Минский завод безалкогольных напитков наращивает объем поставок своей продукции в Российскую Федерацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производитель не только увеличил экспорт на 50 %, но и существенно расширил географию: белорусские аналоги кока-колы, спрайта и фанты можно увидеть в разных городах России. Напитки продавались в основном в центральной части и на северо-западе, сейчас продукция стала доступна и на Дальнем Востоке.