Министр экономики: «Есть, конечно, сегодня проблема. Она связана с рабочими местами»

Новости Беларуси. Новый логистический центр площадью порядка 50 гектаров создают в городе-спутнике Бреста Жабинке. Для областного центра это создаст около сотни новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инвестиционный проект представили на первом в Беларуси форуме городов-спутников. Их в стране восемь – в Минской, Брестской и Гродненской областях. За круглым столом – обмен опытом и поиск новых драйверов развития. Диалог получился конструктивным – в обсуждении участвовал министр экономики Беларуси Александр Червяков. «Визуально, конечно, классно все». Почему новые районы в Жабинке – крутые? Читать здесь.

Впервые за 12 лет проекта восемь городов-спутников за одним круглым столом. Первоначальная задача создание доступного жилья переросла в другую – создание рабочих мест и расширение инвестиционного потенциала. Диалоговая площадка для обмена опытом и поиска драйверов роста. Из восьми городов-спутников в шести за пять лет рост населения составил больше 1 000 человек. В Беларуси разработан проект концепции регионального развития: у каждой территории свои конкурентные преимущества, а чем меньше потенциал, тем больше преференций и стимулирующих мер. В ходе обсуждения предложили налоговые послабления для локального бизнеса и создания студгородков и кампусов.