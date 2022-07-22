«Визуально, конечно, классно всё». Почему новые районы в Жабинке – крутые?

Новости Беларуси. Новый логистический центр площадью порядка 50 гектаров создают в городе-спутнике Бреста Жабинке. Для областного центра это создаст около сотни новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инвестиционный проект представили на первом в Беларуси форуме городов-спутников. Их в стране восемь – в Минской, Брестской и Гродненской областях. За круглым столом – обмен опытом и поиск новых драйверов развития. Диалог получился конструктивным – в обсуждении участвовал министр экономики Беларуси Александр Червяков. Репортаж – Кристины Протосовицкой.

Город-спутник Жабинка – это 14 тысяч жителей. Их жизнь определяет выгодная география – транспортная развязка с международными погранпереходами, трассой М1 и 15-минутная приближенность к Бресту. Первый 9-этажный дом в новом квартале Жабинки, а в будущем здесь вырастет еще 7 домов для брестчан. Пилотная ласточка задает тон новой жизни. Новый логистический центр на 100 рабочих мест построят в Жабинке.

Первые байк-боксы – гаражи для велосипедов. Зеленый и экологичный город, где все в шаговой доступности, позволит использовать экологический транспорт. Ольга Устьянчик уже оценила преимущества своего нового места жизни.

Ольга Устьянчик, жительница Жабинки:

Близко садик, близко центр города. Хорошо обустроенная новая модель дома. 9-этажное здание красивое и современное. Здесь все доступно, чистый воздух, хорошо для жизни, для детей удобно. Брест, мне кажется, более загазованный, а здесь маленький уютный городок.

По соседству вырос новый детский сад на 240 мест. К нему уже присматривается семья Анны Ким, которые живут в коттеджной застройке всего в нескольких минутах ходьбы.

Анна Ким, жительница Жабинки:

Визуально, конечно, классно все. Хорошо, что рядом с домом – это тоже большой плюс. Не надо возить ребенка далеко.