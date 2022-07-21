Новости экономики за 21.07.2022

Возобновились ли поставки газа в Европу по «Северному потоку»? Почему Нацбанк Украины провел самую масштабную девальвацию национальной валюты с 2015 года? Отныне «Белавиа» сможет летать через Россию на своем новом Boeing, а у белорусских переработчиков рапса появится дополнительный источник сырья. Об этом расскажет наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компания из Алтайского края впервые реализовала семена рапса на торгах БУТБ

Компания-производитель из Алтайского края России впервые реализовала семена рапса на торгах БУТБ. Покупателями выступили два отечественных маслодобывающих предприятия. Ранее импорт сельхозпродукции из этого региона России не осуществлялся, а на экспорт через БУТБ поставлялись лишь небольшие партии аминокислот. Ожидается, что привлечение на биржевую площадку крупного поставщика семян рапса обеспечит дополнительный источник сырья для белорусских переработчиков и будет способствовать росту товарооборота Беларуси и Алтайского края. Газ снова начал поступать по трубопроводу «Северный поток»

Газ снова начал поступать по трубопроводу «Северный поток» после завершения технических работ. С 11 по 21 июля «Северный поток» останавливали на профилактику, которая включала тестирование механических компонентов и систем автоматизации. В некоторых европейских странах высказывали опасения, что после окончания работ поставки не возобновятся. Россия не раз подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями. По заявлению российских властей, «Газпром» выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько газа, сколько нужно. Европейский центробанк впервые за 11 лет повысил ключевую ставку

Европейский центральный банк впервые за 11 лет повысил ключевую ставку. Ранее рынок ожидал повышения ставки на 25 базисных пунктов на основании июньского решения ЕЦБ по процентной ставке. Тогда более серьезные повышения было решено отложить до сентября. Однако накануне в связи с ростом инфляции ЕЦБ рассматривал вопрос о повышении ставки уже на 50 базисных пунктов. Другие крупные центральные банки по всему миру предпринимают более агрессивные повышения ставок – на 75 или даже 100 базисных пунктов, что усиливает давление на европейский регулятор. Нацбанк Украины провел самую масштабную девальвацию национальной валюты с 2015 года

Нацбанк Украины провел самую масштабную девальвацию национальной валюты с 2015 года. Гривну девальвировали сразу на 25 %, снизив официальный курс по отношению к доллару. По данным украинских властей, ежемесячный дефицит бюджета составляет 9 миллиардов долларов. В таких условиях единственным способом свести в бюджете доходы с расходами является девальвация гривны. То есть чтобы поступающие от Запада средства превращались в большее количество гривны. Беларусь вошла в 20 ведущих экономик мира, чьи граждане имеют криптовалюту

Беларусь вошла в 20 ведущих экономик мира, чьи граждане имеют криптовалюту. На белорусов приходится 3,7 % всех мировых криптокошельков. По данным обзора Конференции ООН по торговле и развитию, первая криптовалюта в мире была создана в 2009 году. В 2018 году насчитывалось уже 1 500 криптовалют, а в настоящее время – более 19 тысяч криптовалют. С сентября 2019 года по июнь 2021 года криптовалютная экосистема выросла на 2 300 %. Эксперты приводят данные, согласно которым сегодня существует более 450 криптобирж, которые в мае 2021 года достигли совокупного пика в 500 миллиардов долларов на ежедневных торгах. «Белавиа» сможет летать через Россию на своем новом Boeing