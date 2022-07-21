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В ЕАЭС готовы увеличить расчёты в национальных валютах

21 июля 2022 06:25
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В ЕАЭС готовы увеличить расчеты в национальных валютах. Для этого созданы все условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕАЭС готовы увеличить расчёты в национальных валютах-1

Стимулирование взаимных инвестиций и расширение использования национальных валют – эти темы как раз и станут ключевыми во время предстоящего заседания рабочей группы объединения. Тем более, что вопрос о повышении взаиморасчетов в рамках ЕАЭС поднимался уже неоднократно. В 2021-м доля платежей в подобном формате составила 73,5 %. По оценкам экспертов, в 2022 году она может достичь и всех 80 %.  

# ЕАЭС # Экономика # Фотофакт

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