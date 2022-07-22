Новый логистический центр на 100 рабочих мест построят в Жабинке

Новости Беларуси. Новый логистический центр площадью порядка 50 гектаров создают в городе-спутнике Бреста Жабинке. Для областного центра это создаст около сотни новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инвестиционный проект представили на первом в Беларуси форуме городов-спутников. Их в стране восемь – в Минской, Брестской и Гродненской областях. За круглым столом – обмен опытом и поиск новых драйверов развития. Диалог получился конструктивным – в обсуждении участвовал министр экономики Беларуси Александр Червяков. «Визуально, конечно, классно все». Почему новые районы в Жабинке – крутые? Читать здесь.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Жабинка входит во второй транспортный европейский коридор. Один из самых амбициозных проектов Брестского спутника – строительство нового логистического центра площадью более 50 гектаров. Он расположился на территории бывшей военной части, где хорошо сохранилась железнодорожная инфраструктура. И теперь ей можно дать вторую жизнь.

Территорию приводят в порядок и формируют хаб складов и перегрузочных площадей. В распоряжении более шести километров подъездных путей – а это широкие возможности для грузовых маневров.

Сергей Константинов, управляющий проектом транспортно-логистического центра:

Наша компания специализировалась на формировании и отгрузки контейнерных поездов с пиломатериалами в Китай. Чтобы масштабировать эту деятельность, мы увидели в этой территории потенциал. Дополнительно хотим развить деятельность по перевалке зерновых, которые будут приходить к нам из Казахстана, России. С нашими казахскими партнерами достигнуты серьезные договоренности по поставке сюда больших объемов для дальнейшего экспорта в Европу. С этой целью на территории транспортно-логистического терминала организована и осуществляет свою деятельность лаборатория по оценке качества и количества зерна.

Созданная лаборатория заработает с приходом первых грузов с зерном из Казахстана уже этой осенью. Потенциал может быть шире при привлечении новых инвесторов к транспортному проекту.