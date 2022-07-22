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Новый логистический центр на 100 рабочих мест построят в Жабинке

22 июля 2022 16:05
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Новости Беларуси. Новый логистический центр площадью порядка 50 гектаров создают в городе-спутнике Бреста Жабинке. Для областного центра это создаст около сотни новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инвестиционный проект представили на первом в Беларуси форуме городов-спутников. Их в стране восемь – в Минской, Брестской и Гродненской областях. За круглым столом – обмен опытом и поиск новых драйверов развития. Диалог получился конструктивным – в обсуждении участвовал министр экономики Беларуси Александр Червяков.  

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Новый логистический центр на 100 рабочих мест построят в Жабинке-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
Жабинка входит во второй транспортный европейский коридор. Один из самых амбициозных проектов Брестского спутника – строительство нового логистического центра площадью более 50 гектаров. Он расположился на территории бывшей военной части, где хорошо сохранилась железнодорожная инфраструктура. И теперь ей можно дать вторую жизнь.  

Новый логистический центр на 100 рабочих мест построят в Жабинке-4

Территорию приводят в порядок и формируют хаб складов и перегрузочных площадей. В распоряжении более шести километров подъездных путей – а это широкие возможности для грузовых маневров.  

Новый логистический центр на 100 рабочих мест построят в Жабинке-7

Сергей Константинов, управляющий проектом транспортно-логистического центра:  
Наша компания специализировалась на формировании и отгрузки контейнерных поездов с пиломатериалами в Китай. Чтобы масштабировать эту деятельность, мы увидели в этой территории потенциал. Дополнительно хотим развить деятельность по перевалке зерновых, которые будут приходить к нам из Казахстана, России. С нашими казахскими партнерами достигнуты серьезные договоренности по поставке сюда больших объемов для дальнейшего экспорта в Европу. С этой целью на территории транспортно-логистического терминала организована и осуществляет свою деятельность лаборатория по оценке качества и количества зерна.  

Новый логистический центр на 100 рабочих мест построят в Жабинке-10

Созданная лаборатория заработает с приходом первых грузов с зерном из Казахстана уже этой осенью. Потенциал может быть шире при привлечении новых инвесторов к транспортному проекту.  

Новый логистический центр на 100 рабочих мест построят в Жабинке-13

Вадим Кравчук, председатель Жабинковского райисполкома:  
Прорабатываем вариант перегрузки непосредственно грузов, которые будут приходить по железной дороге на грузовой транспорт. Затем плавно будем переходить на Козловичскую трассу со строительством нового дорожного полотна и покрытия. Будет развиваться транспортная инфраструктура. Будет создано более 100 новых рабочих мест.  

Доступное жилье, качественная инфраструктура, транспортная доступность – обязательные пункты развития. Сегодня к ним добавляется экономическая активность.  

Министр экономики: «Есть, конечно, сегодня проблема. Она связана с рабочими местами». Подробнее.  

# Государственная социальная политика # общество # Вадим Кравчук # Сергей Константинов # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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