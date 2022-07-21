«Очень хороший ранний предшественник под озимый рапс». Почему в Могилёвской области раньше не выращивали озимый ячмень?

Новости Беларуси. В стране продолжается уборка озимого ячменя. В Могилевской области аграрии уже преодолели экватор. Новая для региона сельхозкультура дает возможность получить первое фуражное зерно и обкатать комбайны перед масштабной уборкой хлебов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, в Могилевской области озимый ячмень появился с легкой руки главы государства. Как прижилась культура на могилевской земле, знает Юлия Мычка. В уборочную кампанию механизатор Дмитрий Гузов вступает под звуки музыки, но не той, что льется из динамиков радио. Опытный комбайнер слушает и слышит свою машину, где каждый звук не просто шум, а отражение процесса.

Дмитрий Гузов, механизатор сельхозпредприятия «Птицефабрика «Романовичи»:

Комбайнерами не становятся, комбайнерами рождаются. Это должно быть заложено в генном фонде, наверное. Я вам даже не опишу словами. Это как игра на большом музыкальном инструменте. Дмитрий – механизатор в третьем поколении. Его дед, отец, а теперь уже и он сам много лет уверенно водят большие сельхозмашины по родным полям. От предков пришли и приметы, которые работают не хуже прогнозов синоптиков.

Дмитрий Гузов:

Если есть роса, значит, день удастся хороший, мы спокойно можем отработать, погодные условия будут за нас. Если нет, то будет маленькая передышка в течение дня. Или как сложится с погодой. Сегодня росы не было, поэтому мы спешим и используем каждую минуту с целью. В 2021 году Дмитрий стал лучшим механизатором на своем предприятии, намолотил почти тысячу тонн зерна. В этом – уборочную кампанию начинает с ячменя. Для Могилевского региона культура неординарная, зато перспективная.

Юлия Мычка, корреспондент:

Еще 20 лет назад в Могилевской области пробовали выращивать озимый ячмень, но из-за погодных условий он очень плохо переносил зиму. Теперь, когда климат немного изменился, к этой культуре решили вернуться. В этом году на эксперимент пошли сразу 6 сельхозпредприятий Могилевского района.

Среди хозяйств, которые решились на эксперимент, птицефабрика «Романовичи». В 2022 году под новую культуру здесь отвели 50 гектаров. В 2023-м площади планируют увеличить в 10 раз. Изменения климата подталкивают земледельцев востока страны искать новые подходы. Озимый ячмень зарекомендовал себя хорошо, его урожайность выше ярового. В Могилевском районе более 44 центнеров с одного гектара. И это при холодной затяжной весне, которая заставила изрядно поволноваться местных аграриев. Преимущества озимого ячменя перед яровым можно увидеть в каждом колоске.

Игорь Циркунов, главный агроном сельхозпредприятия «Птицефабрика «Романовичи»:

Здесь 6 рядков, у ярового 2, поэтому и урожайность в 2-3 раза выше, чем у ярового, 80 центнеров можно получать.