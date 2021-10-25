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МАЗ поставил партию автобусов на Ямал

25 октября 2021 15:06
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Новости Беларуси. МАЗ поставил партию автобусов на Ямал. Они экологичные и экономичные, работают на газомоторном топливе. Транспорт оснащен специальной пневмоподвеской для перевозки маломобильных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАЗ поставил партию автобусов на Ямал-1

Салоны оборудованы обогревателями, кондиционерами, а пол в салоне с противоскользящим покрытием. Помимо столицы Ямала Салехарда, планируется дальнейшее обновление автобусного парка новыми машинами МАЗ в других городах Ямало-Ненецкого автономного округа.  

МАЗ поставил партию автобусов на Ямал-4

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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