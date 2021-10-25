Новости Беларуси. МАЗ поставил партию автобусов на Ямал. Они экологичные и экономичные, работают на газомоторном топливе. Транспорт оснащен специальной пневмоподвеской для перевозки маломобильных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Салоны оборудованы обогревателями, кондиционерами, а пол в салоне с противоскользящим покрытием. Помимо столицы Ямала Салехарда, планируется дальнейшее обновление автобусного парка новыми машинами МАЗ в других городах Ямало-Ненецкого автономного округа.