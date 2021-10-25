Новости Беларуси. С начала 2021 года более тысячи белорусов получили от государства субсидию для открытия своего дела. Общая сумма господдержки безработным составила почти 3,5 миллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице такой возможностью воспользовались 110 безработных. Остальным помогли в регионах. Желающие открыть свое дело могут получить в государственной службе занятости консультации по регистрации бизнеса, особенностям налогообложения, написанию бизнес-плана. Из тех, кто получил субсидию, бесплатные обучающие курсы по основам предпринимательской деятельности прошли 882 человека.