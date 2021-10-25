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Более тысячи белорусов получили от государства субсидию для открытия своего дела

25 октября 2021 14:47
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Новости Беларуси. С начала 2021 года более тысячи белорусов получили от государства субсидию для открытия своего дела. Общая сумма господдержки безработным составила почти 3,5 миллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более тысячи белорусов получили от государства субсидию для открытия своего дела-1

В столице такой возможностью воспользовались 110 безработных. Остальным помогли в регионах. Желающие открыть свое дело могут получить в государственной службе занятости консультации по регистрации бизнеса, особенностям налогообложения, написанию бизнес-плана. Из тех, кто получил субсидию, бесплатные обучающие курсы по основам предпринимательской деятельности прошли 882 человека.  

Больше новостей экономики за 25 октября читайте здесь.  

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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