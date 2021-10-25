Какой технике поддаётся самая сложная почва и что называют гордостью завода Минскагропроммаш?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш». Ольга Коршун, ведущая:

Сколько техники у вас на вооружении обычно?

Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш»:

Вопрос относительный. Мы выпускаем приблизительно 40 типов и наименований техники. Ольга Коршун:

Сколько науки в этой технике? Андрей Тимошкин:

Очень много, потому что сама почвообработка – очень сложная наука, которая подразумевает под собой много тонкостей и аспектов. Ольга Коршун:

Как часто обновляете ассортимент?

Андрей Тимошкин:

Каждый год делаем новые модели. Ольга Коршун:

Каких усилий это стоит? Как вы находите новые модели? С учеными? Андрей Тимошкин:

Да. Мы изучаем рынок. В первую очередь это маркетинг, чтобы мы могли их продавать. Второе – мы изучаем технологию обработки почвы. В основном смотрим на Запад, потому что как ни крути, они сегодня являются основоположниками, это постепенно переходит к нам. Вот это (за нашими плечами) две новых единицы техники, которые вышли буквально из производственных участков на прошлой неделе. Они готовятся к сертификации. Ольга Коршун:

На белорусских полях тоже ваша техника?

Андрей Тимошкин:

Беларусь в этом плане сохранила свою уникальность. Наши поля незапущенные, а это техника для ввода поле в севооборот. Она специально разработана, вы видите, какая она массивная, тяжелая. Она выполняет те задачи, которые перед ней поставлены. Ольга Коршун:

То есть самые сложные почвы ей поддаются? Андрей Тимошкин:

Да. Ольга Коршун:

Это звезда вашей линейки, самый продаваемый агрегат? Андрей Тимошкин:

Это наша гордость. С приходом новой команды на предприятие был создан первый образец, который очень востребован на рынке. В процессе деятельности он был доработан, доведен до определенного совершенства по заданию заказчика. Теперь он универсален. Мы выпустили 100 таких единиц, они успешно бороздят просторы земель. Ольга Коршун:

Вы сказали, что это запатентованная вещь.

Андрей Тимошкин:

Да, эта единица запатентована, в ней очень много изысков технологических, технических, которые мы хотим оберегать, чтобы не было повторов. Ольга Коршун:

Насколько новые технологии помогают нам возделывать землю лучше? Как это отражается на урожае?

Андрей Тимошкин:

Качество обработки почв и их технологическая насыщенность в этом вопросе является основополагающим фактором экономики. Если опуститься от хлебов к деньгам, которые тоже существенны в расчете сельхозпредприятий, то эта техника позволяет экономить деньги в момент посадки, рекультивирование земель на зиму. Разницы нет, какая функция положена на агрегат. Если мы говорим об экономике, то эти изделия имеют широкий захват, большие скорости. Технологически полностью выполняют ту операцию, которую нужно сделать. Если раньше это делалось плугами при скорости 5 километров в час, то этим изделием теперь можно сделать при скорости 10 километров в час, не нарушая технологию. Ольга Коршун:

У вас есть еще звезда линейки – это машина, которая метет улицы. Где она?

Андрей Тимошкин:

Мы не работаем на склад. Машина, которую мы планировали вам показать, продана. Потому что, когда клиент платит деньги, у нас есть закон: клиент всегда прав. Мы ему ее и продали. Простите, показать нечего. Ольга Коршун:

В каких городах мира можно встретить ее? Андрей Тимошкин:

По миру мы еще так не размахнулись, но в Могилеве ходит такая подметальная машина, 3-4 машины ходят в Бресте, большие предприятия, цементно-шиферный завод, азотный завод, «Беларуськалий» имеет такие подметальные машины и убирает свою внутреннюю территорию. Она очень маневренная, дешевая в эксплуатации, требует всего лишь одного оператора, который одновременно является и водителем трактора. Ольга Коршун:

Вы не боитесь, что машины скоро захватят мир? Скоро профессия дворника такими темпами канет в лету.