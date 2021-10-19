Это как космический корабль. «Амкодор» показал свой 14-тонный погрузчик без руля

Новости Беларуси. «Амкодор» презентовал более 40 новинок: машин, узлов и агрегатов, погрузчиков нового поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все с отметкой «сделано в Беларуси» и пометкой «соответствует мировым стандартам». Но все внимание приковано к машине, грузоподъемность которой 14 тонн.

Александр Малиновский, директор научно-технического центра – генеральный конструктор ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»: 93 % белорусского в этой машине: узлы трансмиссии, именно раздаточная коробка, передний ведущий мост, задний ведущий мост. Это разработка и производство «Амкодора».

Кристина Сущеня, корреспондент: То есть такого в принципе до этого вообще не было?

Кристина Сущеня: А если говорить про оснащение кабины, говорят, что это как космический корабль. Это правда?

Александр Малиновский:

Кабина – это тоже полностью наша разработка. Дизайнеры «Амкодора» работали с формой интерьера и экстерьера полностью, эргономика. Это все наша разработка. Там уже абсолютно современное рабочее место оператора, там отсутствует руль как таковой, когда был в тракторах. Дисплей – полностью собственной разработки программное обеспечение, которое связало двигатель, трансмиссию и гидросистему. Абсолютно европейский подход, даже международный подход по компоновке узлов и программного обеспечения. То есть настройка индивидуальная, настройка под оператора может осуществляться прямо с рабочего места, то есть различные операторы настраивают под себя.