Директор завода Минскагропроммаш: Люди зарабатывают хорошо, больше 2 тысяч в среднем

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш».
Ольга Коршун, ведущая:
Какая у вас средняя зарплата на предприятии?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш».
Ольга Коршун, ведущая:
Какая у вас средняя зарплата на предприятии?
Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш»:
Больше 1 700 сейчас, люди зарабатывают хорошо.
Ольга Коршун:
Сколько у фрезеровщика или токаря?
Андрей Тимошкин:
Очень не хочу называть эти цифры.
Ольга Коршун:
Вы же пришли к нам на программу похвастаться.
Андрей Тимошкин:
Похвастаемся. Больше 2 000 зарабатывает приличный токарь.
Ольга Коршун:
В среднем?
Андрей Тимошкин:
Да.
Ольга Коршун:
От чего зависит?
Андрей Тимошкин:
От его уровня квалификации, работоспособности по производительности в данном случае. Это основные аспекты. И умение мыслить, предлагать. Иногда от простых людей мы получаем те же самые предложения, чтобы улучшить или ускорить производство нашей продукции. Это тоже учитывается.
Ольга Коршун:
Я знаю, что у вас работники материально ответственны за то, что делают. То есть ошибка наказывается рублем.
Андрей Тимошкин:
У меня один работник ОТК на все предприятие. Когда я проходил стажировку за границей, я подсмотрел в Чехии, на большом предприятии я тогда учился. Увидел следующее: каждый работник на каждом этапе исполнения своей работы отвечает персонально, вплоть до того, что на этот счет с ним оформлены соответствующие юридические документы. У меня с каждым работником оформлен договор материальной ответственности. У меня 30-35 % людей на предприятии имеют личные клейма. Это говорит об их квалификации. Они полностью отвечают за технологический и организационный процесс на своем рабочем месте. Это дорогого стоит. Мы по этому пути идем, отправляем людей на специальные курсы, обучаем. Где-то обучаем сами, где-то с ними работают наши инженеры и технологи. Люди этому довольны. Во-первых, хороший уровень зарплаты. Во-вторых, системная работа, зарплата вовремя, социальный пакет, текучки кадров нет. Не бегают. Даже возвращаются те люди, которые когда-то ушли с предприятия.
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