Директор завода Минскагропроммаш: Люди зарабатывают хорошо, больше 2 тысяч в среднем

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш». Ольга Коршун, ведущая:

Какая у вас средняя зарплата на предприятии?

Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш»:

Больше 1 700 сейчас, люди зарабатывают хорошо. Ольга Коршун:

Сколько у фрезеровщика или токаря? Андрей Тимошкин:

Очень не хочу называть эти цифры. Ольга Коршун:

Вы же пришли к нам на программу похвастаться. Андрей Тимошкин:

Похвастаемся. Больше 2 000 зарабатывает приличный токарь. Ольга Коршун:

В среднем?

Андрей Тимошкин:

Да. Ольга Коршун:

От чего зависит? Андрей Тимошкин:

От его уровня квалификации, работоспособности по производительности в данном случае. Это основные аспекты. И умение мыслить, предлагать. Иногда от простых людей мы получаем те же самые предложения, чтобы улучшить или ускорить производство нашей продукции. Это тоже учитывается. Ольга Коршун:

Я знаю, что у вас работники материально ответственны за то, что делают. То есть ошибка наказывается рублем.