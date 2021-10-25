Новости экономики за 25.10.2021

Новости Беларуси. С какой целью прибыла очередная миссия МАГАТЭ на БелАЭС? Как оценил ситуацию в белорусской экономике Евразийский банк развития? И сколько белорусов получили от государства субсидию для открытия собственного дела? С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

ПОВТОРНАЯ МИССИЯ МАГАТЭ ПРИБЫЛА НА БЕЛАЭС Очередная миссия МАГАТЭ прибыла на БелАЭС. Эксперты из Великобритании, Франции, России, Армении, Украины и Бельгии исследуют работу атомной электростанции в рамках реализации проекта технического сотрудничества. Они проверят выполнение рекомендаций и предложений, выработанных в 2019 году в процессе рассмотрения вопросов эксплуатационной безопасности первого энергоблока. Он был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. На очереди запуск второго энергоблока. После полного ввода БелАЭС сможет производить около 18,5 миллиарда киловатт-часов в год, что обеспечит около 40 % потребностей страны в электроэнергии. МАЗ поставил партию автобусов на Ямал. Читайте здесь.