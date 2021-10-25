Новости экономики за 25.10.2021
Новости Беларуси. С какой целью прибыла очередная миссия МАГАТЭ на БелАЭС? Как оценил ситуацию в белорусской экономике Евразийский банк развития? И сколько белорусов получили от государства субсидию для открытия собственного дела?
С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.
ПОВТОРНАЯ МИССИЯ МАГАТЭ ПРИБЫЛА НА БЕЛАЭС
Очередная миссия МАГАТЭ прибыла на БелАЭС. Эксперты из Великобритании, Франции, России, Армении, Украины и Бельгии исследуют работу атомной электростанции в рамках реализации проекта технического сотрудничества. Они проверят выполнение рекомендаций и предложений, выработанных в 2019 году в процессе рассмотрения вопросов эксплуатационной безопасности первого энергоблока. Он был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. На очереди запуск второго энергоблока. После полного ввода БелАЭС сможет производить около 18,5 миллиарда киловатт-часов в год, что обеспечит около 40 % потребностей страны в электроэнергии.
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ЕАБР ОЦЕНИЛ СИТУАЦИЮ В БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Евразийский банк развития опубликовал статистику по Беларуси за три квартала. По его данным, в стране сохраняется рост промышленного производства. В сентябре было плюс 2,3 %, в августе и июле – 3,7 и 2,7 соответственно. В целом рост экономики страны с начала 2021 года до 1 октября оценен в 2,7 %. «Положительная динамика промышленности говорит о том, что западные ограничения в отношении Беларуси не оказывают значимого воздействия на производство», – комментируют влияние санкций аналитики банка.
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