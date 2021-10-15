«Не было ни дорог, ни оборудования». Что вспоминает сотрудник БМЗ, который уже 37 лет работает на заводе

Новости Беларуси. 37 лет в промышленном строю. Белорусский металлургический завод празднует день рождения. За эти годы предприятие прошло путь от первой тонны стали до высококачественного производства европейского уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По объему товарной продукции БМЗ входит в число пяти крупнейших предприятий республики. Металлопродукция поставляется почти в полсотни стран мира. Основной поток идет в Европу, на рынок Ближнего Востока и в страны СНГ. Такие результаты стоят за крепким трудовым коллективом.

И сегодня, 15 октября, на предприятии отметили лучших сотрудников. Несмотря на непростые времена (это пандемия, конкуренция на рынке, которая обременяется санкциями, и различные фейки о так называемых забастовках в цехах), факты остаются неподменными. Люди остаются на местах и работают на результат.

Александр Зятиков, старший мастер по ремонту электрооборудования ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

Я, действительно, работаю 37 лет. Пришел я на завод в январе, на тот момент у нас здесь фактически были только здания и сооружения, то есть не было ни дорог, ни оборудования. Котлованы и котлованы. И за столько времени вырос современный завод.

Игорь Диковицкий, председатель совета молодых специалистов ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

Условий и возможностей очень много. Ты можешь проявить себя на рабочем месте, можешь проявить себя в общественном либо культурно-массовом мероприятии. И у нас это ценится, у нас это поощряется. И для лучшей адаптации наше руководство разработало ряд положений, по которым молодые специалисты за свою активность поощряются. И я считаю, это очень хорошо. Ведь для молодого специалиста что важно? Чтобы ему было легко, чтобы ему было комфортно, чтобы он мог раскрыться в полной мере со всех своих сторон, лучших своих сторон. А для нас, для работников, и для руководства, считаю, это очень важный момент – выявить наиболее перспективных, наиболее активных молодых специалистов, ведь молодые специалисты – это будущее нашего предприятия.