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«Не было ни дорог, ни оборудования». Что вспоминает сотрудник БМЗ, который уже 37 лет работает на заводе

15 октября 2021 13:22
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Новости Беларуси. 37 лет в промышленном строю. Белорусский металлургический завод празднует день рождения. За эти годы предприятие прошло путь от первой тонны стали до высококачественного производства европейского уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Не было ни дорог, ни оборудования». Что вспоминает сотрудник БМЗ, который уже 37 лет работает на заводе-1

По объему товарной продукции БМЗ входит в число пяти крупнейших предприятий республики. Металлопродукция поставляется почти в полсотни стран мира. Основной поток идет в Европу, на рынок Ближнего Востока и в страны СНГ. Такие результаты стоят за крепким трудовым коллективом.  

«Не было ни дорог, ни оборудования». Что вспоминает сотрудник БМЗ, который уже 37 лет работает на заводе-4

И сегодня, 15 октября, на предприятии отметили лучших сотрудников. Несмотря на непростые времена (это пандемия, конкуренция на рынке, которая обременяется санкциями, и различные фейки о так называемых забастовках в цехах), факты остаются неподменными. Люди остаются на местах и работают на результат.  

«Не было ни дорог, ни оборудования». Что вспоминает сотрудник БМЗ, который уже 37 лет работает на заводе-7

Александр Зятиков, старший мастер по ремонту электрооборудования ОАО «БМЗ управляющая компания холдинга «БМК»:
Я, действительно, работаю 37 лет. Пришел я на завод в январе, на тот момент у нас здесь фактически были только здания и сооружения, то есть не было ни дорог, ни оборудования. Котлованы и котлованы. И за столько времени вырос современный завод.  

«Не было ни дорог, ни оборудования». Что вспоминает сотрудник БМЗ, который уже 37 лет работает на заводе-10

Игорь Диковицкий, председатель совета молодых специалистов ОАО «БМЗ управляющая компания холдинга «БМК»:
Условий и возможностей очень много. Ты можешь проявить себя на рабочем месте, можешь проявить себя в общественном либо культурно-массовом мероприятии. И у нас это ценится, у нас это поощряется. И для лучшей адаптации наше руководство разработало ряд положений, по которым молодые специалисты за свою активность поощряются. И я считаю, это очень хорошо. Ведь для молодого специалиста что важно? Чтобы ему было легко, чтобы ему было комфортно, чтобы он мог раскрыться в полной мере со всех своих сторон, лучших своих сторон. А для нас, для работников, и для руководства, считаю, это очень важный момент выявить наиболее перспективных, наиболее активных молодых специалистов, ведь молодые специалисты это будущее нашего предприятия.  

«Не было ни дорог, ни оборудования». Что вспоминает сотрудник БМЗ, который уже 37 лет работает на заводе-13

Сегодня приоритетная задача БМЗ – достижение более экологичного производства. Сейчас идет реконструкция существующей системы улавливания и очистки отходящих газов. Модернизация предполагает и строительство новой пылегазоулавливающей установки. Появятся дополнительные рукавный фильтр, подкрышный зонт, а также система мониторинга выбросов вредных веществ в атмосферу. Все это в комплексе позволит снизить объемы выбросов от одной сталеплавильной печи на 460 тонн в год.  

# Предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

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