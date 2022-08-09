МАРТ: более 50% товаров регулируется в нашей стране, и не допускается лавинообразного роста цен

Новости Беларуси. Экономика как продолжение политики. Запад в стремлении сохранить мировое господство готов поставить ряд стран на грань голода. И наш ответ на беспрецедентные санкции, которые, впрочем, больше вредят тем, кто их вводил. Эти важные темы затронул 9 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по экономическим вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем участвуют полторы сотни спикеров, среди которых представители и центральных, и местных органов власти, а также руководители всех крупнейших предприятий страны. Так, Александр Лукашенко обсудил с коллегами из правительства ситуацию, сложившуюся в последние месяцы в нефтепереработке, калийной и лесной отраслях. Отдельно рассмотрели вопросы социально-экономической поддержки населения.

Премьер-министр Роман Головченко отчитался о работе Совета министров за первое полугодие 2022 года. На Беларуси не могли не отразиться негативные явления на мировых рынках, и замедление роста правительство предвидело. Выходы из кризиса ищут и внедряют в жизнь. Глава государства в свою очередь дал ряд поручений. Во-первых, укрепить торгово-экономический потенциал с азиатскими странами дальней дуги, восполнить упущенную выгоду и заработать дополнительно не менее 7 миллиардов долларов. Во-вторых, обеспечить бесперебойную работу системообразующих предприятий страны. Также Президент призвал упрочить связи с Россией, но и не бросать рынки Европы. Александр Лукашенко: если мы не хотим воевать, мы должны иметь крепкую экономику. Подробности. Для того чтобы белорусы были обеспечены доступом к привычным для них товарам и услугам либо же их достойным альтернативам, предлагается усилить сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза. Глава государства призвал членов правительства, руководителей министерств и ведомств не относится поверхностно к рискам, внимательно следить за ситуацией. Одна из серьезных проблем – инфляция. С ней сейчас столкнулись многие страны, и у нас есть над чем работать.