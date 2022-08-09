МАРТ: более 50% товаров регулируется в нашей стране, и не допускается лавинообразного роста цен
Новости Беларуси. Экономика как продолжение политики. Запад в стремлении сохранить мировое господство готов поставить ряд стран на грань голода. И наш ответ на беспрецедентные санкции, которые, впрочем, больше вредят тем, кто их вводил. Эти важные темы затронул 9 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по экономическим вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нем участвуют полторы сотни спикеров, среди которых представители и центральных, и местных органов власти, а также руководители всех крупнейших предприятий страны. Так, Александр Лукашенко обсудил с коллегами из правительства ситуацию, сложившуюся в последние месяцы в нефтепереработке, калийной и лесной отраслях. Отдельно рассмотрели вопросы социально-экономической поддержки населения.
Премьер-министр Роман Головченко отчитался о работе Совета министров за первое полугодие 2022 года. На Беларуси не могли не отразиться негативные явления на мировых рынках, и замедление роста правительство предвидело. Выходы из кризиса ищут и внедряют в жизнь. Глава государства в свою очередь дал ряд поручений. Во-первых, укрепить торгово-экономический потенциал с азиатскими странами дальней дуги, восполнить упущенную выгоду и заработать дополнительно не менее 7 миллиардов долларов. Во-вторых, обеспечить бесперебойную работу системообразующих предприятий страны. Также Президент призвал упрочить связи с Россией, но и не бросать рынки Европы.
Александр Лукашенко: если мы не хотим воевать, мы должны иметь крепкую экономику. Подробности.
Для того чтобы белорусы были обеспечены доступом к привычным для них товарам и услугам либо же их достойным альтернативам, предлагается усилить сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза. Глава государства призвал членов правительства, руководителей министерств и ведомств не относится поверхностно к рискам, внимательно следить за ситуацией. Одна из серьезных проблем – инфляция. С ней сейчас столкнулись многие страны, и у нас есть над чем работать.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Более 50 % товаров регулируется в нашей стране. И не допускается лавинообразного роста цен. Безусловно, инфляция – негативный фактор, который влияет на все в нашей стране, но большая часть этой инфляции – это проблемы внешнего мира, потому что мы продолжаем завозить по импорту и сырье, и товары. И уже более дорогие товары и сырье закладываются в производство отечественной продукции. Основная задача, которую сегодня поставил глава государства, – обеспечить в широком ассортименте продукцию как отечественного, так и импортного производства на полках магазинов, так, как привыкли белорусы, они не должны ничего почувствовать.
Глава государства регулярно собирает представителей экономического блока правительства и Администрации Президента с тем, чтобы проговаривать ключевые моменты функционирования нашей экономики в условиях, с которыми мы столкнулись в последние месяцы. Президент неоднократно отмечал: важно максимально вникать в детали и принимать выверенные решения, а главное, применять это все на практике. В этой связи, чтобы держать в фокусе внимания проблемы, с которыми сталкиваются отечественные производители, поставщики и подрядчики и, конечно же, своевременно, эффективно и адресно на них реагировать, подобные экономические совещания продолжатся. В конце года глава государства проведет итоговое заседание, на котором члены правительства отчитаются о проделанной работе.