Новости экономики за 08.08.2022

В Нацбанке озвучили средний размер банковского вклада. В какой валюте белорусы предпочитают хранить свои сбережения? Уход с российского рынка западных производителей расширяет возможности для поставки наших лифтов в соседнюю страну. Уже подписаны контракты. А также в каких совместных проектах с «Великим камнем» заинтересованы российские бизнесмены?

БелАЗ развивает поставки продукции в Индию. В течение двух лет карьерные самосвалы грузоподъемностью 136 тонн работают в условиях экстремально высоких температур (порой до плюс 50 градусов). Техника зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Успешность проекта подтверждает спрос на новые поставки. На этот раз выбор индийского потребителя остановился на 220-тонных карьерных самосвалах, технические решения которых максимально адаптированы под условия их эксплуатации. В составе самосвалов кондиционеры, системы контроля загрузки и топлива, активного видеообзора и умного света.

Западные производители лифтов освободили нишу для Беларуси и России. Подробности.

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