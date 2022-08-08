Лукашенко на Миорском заводе: если им надо «золото», которое вы делаете, через Африку, но мы его продадим

Новости Беларуси. Развивать районы за счет реализации конкретных проектов – требование главы государства. 8 августа Александр Лукашенко посетил Миорский металлопрокатный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В истории этого молодого предприятия были разные времена. Поначалу производитель активно наращивал объемы производства, а потом столкнулись c рядом сложностей: остановились цеха из-за отсутствия сырья и невозможности выполнять расчеты с кредиторами. Кроме того, частный инвестор оказался нечистым на руку.

Тогда к проблеме подключилось государство и оказало поддержку. Это было личным поручением Президента. Сегодня Александр Лукашенко окончательно расставил все точки – никакого банкротства и антикризисного управляющего. За время неразберихи на предприятии у людей накопилось немало вопросов и волнений. Александр Лукашенко на диалогах с людьми время не экономит. А как иначе – для работников промышленности сейчас плодотворный, но трудный час. Выстоим ли?

Аркадий Раловец, начальник прокатно-термического отделения листопрокатного цеха Миорского металлопрокатного завода:

Какие действия будут предприняты для поддержания стабильного уровня нашей экономики в условиях санкционного давления?