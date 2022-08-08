Лукашенко на Миорском заводе: если им надо «золото», которое вы делаете, через Африку, но мы его продадим
Новости Беларуси. Развивать районы за счет реализации конкретных проектов – требование главы государства. 8 августа Александр Лукашенко посетил Миорский металлопрокатный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В истории этого молодого предприятия были разные времена. Поначалу производитель активно наращивал объемы производства, а потом столкнулись c рядом сложностей: остановились цеха из-за отсутствия сырья и невозможности выполнять расчеты с кредиторами. Кроме того, частный инвестор оказался нечистым на руку.
Тогда к проблеме подключилось государство и оказало поддержку. Это было личным поручением Президента. Сегодня Александр Лукашенко окончательно расставил все точки – никакого банкротства и антикризисного управляющего.
За время неразберихи на предприятии у людей накопилось немало вопросов и волнений. Александр Лукашенко на диалогах с людьми время не экономит. А как иначе – для работников промышленности сейчас плодотворный, но трудный час. Выстоим ли?
Аркадий Раловец, начальник прокатно-термического отделения листопрокатного цеха Миорского металлопрокатного завода:
Какие действия будут предприняты для поддержания стабильного уровня нашей экономики в условиях санкционного давления?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы должны пройти каждое предприятие и посмотреть, чего ему не хватает. Вот я и приехал, посмотрели, чего вам не хватает. Хороший кнут – вот что нужно. Может, не столько для вас, сколько для тех отдельных, кто здесь находится.
Сегодня спрос на нашу продукцию громадный. Возьмите тракторы, комбайны кормоуборочные, зерноуборочные. Из России немцы и американцы ушли, которые купили там заводы, у нас открылся рынок. Вот, министр промышленности докладывает: мы не успеваем для Ростсельмаша в России (такой же, как у нас Гомсельмаш) комплектующие, которые они просят нас, сделать на Гомсельмаше. Это время возможностей. И только те выйдут из кризиса окрепшими, кто будет бежать. Пойдем пешком – нас догонят и раздавят, нас затопчут. И дело здесь даже не в политиках, этих политиков скоро не будет.
Лукашенко о польских политиках: «Сели на американскую кобылу и скачут по Европе – немцы их ненавидят уже». Подробнее здесь.
Знаете, политика политикой, а бизнес, производство – это производство. Если им надо это «золото», которое вы делаете, окольными путями, как угодно, через Африку, Азию, но мы его продадим.
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